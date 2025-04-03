Axios: Тарифы Трампа могут спровоцировать третью за 17 лет рецессию мировой экономики

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Если тарифы президента США Дональда Трампа останутся в силе и вызовут соответствующие меры со стороны других стран, это может спровоцировать третий за последние 17 лет финансовый кризис, что приведет к рецессии мировой экономики. Об этом пишет Axios.

Издание отмечает, что рецессию мировой экономики может спровоцировать сильный финансовый кризис. Со времен Второй мировой войны таких было две: в 2008–2009 годах и во время пандемии коронавируса в 2020 году.

По оценкам аналитиков, средний уровень новых пошлин будет составлять 29%, что означает дополнительные расходы для американских импортеров в размере $1 трлн в год или $7300 на домохозяйство.

"Реально этого никогда не произойдет. Многие товары просто перестанут импортировать, что приведет к дефициту и значительному росту цен", – отмечает издание.

От резкого падения американского импорта пострадают страны, экономика которых зависит от экспорта в США, включая Китай и Германию.

Китай экспортирует много высокотехнологичных товаров, но он также обеспечивает доступными товарами миллионы семей с низким уровнем доходов. Таким образом, тарифы против Китая сами по себе могут повлечь за собой значительный рост бедности.

Если американские тарифы приведут к рецессии экономик основных торговых партнеров США, это разрушит американский экспорт, который в прошлом году составил $2,1 трлн товаров и $1,1 трлн услуг.

Издание отмечает, что такая картина складывается еще до того, как партнеры США начнут вводить ответные тарифы.

Эксперты JPMorgan считают, что такие торговые ограничения могут повлечь за собой рецессию уже в этом году. Однако на финансовых рынках пока нет паники, поскольку многие сомневаются, что эти меры будут применены в полном объеме.