Гончарук о госбюджете: Учли далеко не все предложения депутатов

Во время подготовки проекта госбюджета ко второму чтению от народных депутатов поступили предложения на сотни миллиардов гривень, Кабмин многие отклонил. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на согласительном совете Верховной Рады.

По его словам, ко второму чтению поступило "предложений на сотни миллиардов гривень", но правительство выбирало самые приоритетные предложения. "К сожалению, мы вынуждены были выбирать приоритеты, поэтому, действительно, далеко не все, что было рекомендовано и предложено народными депутатами, нашло свое отражение в проекте", - сказал он.

В свою очередь, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прогнозирует рассмотрение и возможное принятие проекта госбюджета-2020 в четверг, 14 ноября.

По его словам, на текущей пленарной неделе планируется рассмотреть проект закона о госбюджете на 2020 год.

"Я обращаюсь к комитету по вопросам бюджета на своем заседании внимательно рассмотреть и проанализировать поданный правительством проект бюджета - учтены ли те бюджетные заключения Верховной Рады, которые были предложены, и дать заключение комитета народным депутатам, чтобы, скорее всего, в четверг мы могли рассмотреть этот законопроект и, возможно, если все будет хорошо, поддержать и утвердить госбюджет на 2020 год", - сказал он.

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