Гонконгская биржа приостановила торги акциями китайской Evergrande

Гонконгская фондовая биржа 4 октября приостановила торги акциями одного из крупнейших девелоперов Китая Evergrande Group и его подразделения – сервисной компании Evergrande Property Services Group, сообщает АР.

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О причине этого решения сообщений пока нет.

Китайский новостной сайт Cailian сообщил, что девелопер Hopson Development Holdings рассматривает возможность покупки контрольного пакета в Evergrande Property Services Group.

В понедельник торги акциями Hopson в Гонконге также были приостановлены. В документах, представленных на бирже, сказано, что это сделано в преддверии объявления о крупной сделке.

Как пишет Reuters, Evergrande рассчитывает продать доли в Hopson Development за более чем $5 млрд.

Hopson занимает хорошие позиции по сравнению с другими застройщиками. Акции Hopson, рыночная стоимость которых составляет $7,8 млрд, в этом году подскочили на 40%, а в июне Fitch присвоило ей рейтинг B+.

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20 сентября стал худшим днем для американского рынка почти за год. На рынке акций начались распродажи из-за опасений инвесторов по поводу банкротства крупнейшей девелоперской компании Китая Evergrande. 23 сентября прошел крайний срок для выплаты $83,5 млн в качестве процентов по долларовым облигациям Evergrande. У компании есть 30 дней, чтобы выполнить свои обязательства иначе будет объявлен дефолт.

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Юрий Тарасовский , Наталия Фреик

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