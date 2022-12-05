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Города героев: Буча, Гостомель, Ирпень. НБУ выпустил памятную медаль – видео

Цей матеріал також доступний українською
05.12.2022, 17:46
Города героев: Буча, Гостомель, Ирпень. НБУ выпустил памятную медаль – видео - Фото
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины выпустил памятную медаль "Киевщина. Города героев: Буча, Гостомель, Ирпень", посвященную стойкости, выдержке и героизму жителей Киевщины. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.   

Памятная медаль станет еще одним напоминанием того, против чего борется украинский народ и чем на самом деле является "русский мир", говорится в сообщении. 

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На аверсе медали размещена стилизованная композиция, сформированная из карт городов Киевщины: Гостомеля, Бучи, Ирпеня, которые вместе напоминают форму сердца. Вверху от композиции – вражеский десантник с простреленным парашютом и легендарный самолет Мрия. Внизу – стилизованный цветок как символ возрождения жизни. 

Композицию аверса дополняют изображения, символизирующие раны как свидетельство физических и моральных страданий, причиненных украинцам оккупантами. 

На реверсе медали изображена девочка на качелях – во время "полета" у нее разрывается лента для волос, что символизирует прерванную жизнь. Внизу – отпечатки грязных сапог врага, вторгшегося в мирную жизнь украинцев. 

Города героев: Буча, Гостомель, Ирпень. НБУ выпустил памятную медаль – видео

Памятная медаль "Киевщина. Города героев: Буча, Гостомель, Ирпень изготовлены из нейзильбера, тиражом до 100 000 штук, в том числе до 50 000 штук в 2022 году. 

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Роман Бриль
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