Города героев: Буча, Гостомель, Ирпень. НБУ выпустил памятную медаль – видео

Национальный банк Украины выпустил памятную медаль "Киевщина. Города героев: Буча, Гостомель, Ирпень", посвященную стойкости, выдержке и героизму жителей Киевщины. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Памятная медаль станет еще одним напоминанием того, против чего борется украинский народ и чем на самом деле является "русский мир", говорится в сообщении.

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На аверсе медали размещена стилизованная композиция, сформированная из карт городов Киевщины: Гостомеля, Бучи, Ирпеня, которые вместе напоминают форму сердца. Вверху от композиции – вражеский десантник с простреленным парашютом и легендарный самолет Мрия. Внизу – стилизованный цветок как символ возрождения жизни.

Композицию аверса дополняют изображения, символизирующие раны как свидетельство физических и моральных страданий, причиненных украинцам оккупантами.

На реверсе медали изображена девочка на качелях – во время "полета" у нее разрывается лента для волос, что символизирует прерванную жизнь. Внизу – отпечатки грязных сапог врага, вторгшегося в мирную жизнь украинцев.

Памятная медаль "Киевщина. Города героев: Буча, Гостомель, Ирпень изготовлены из нейзильбера, тиражом до 100 000 штук, в том числе до 50 000 штук в 2022 году.

15 сентября НБУ ввел в обращение новую памятную монету "Владимирский собор в Киеве".

3 октября НБУ выпустил в оборот 10 миллионов новых 10-гривневых монет. Посвящены теробороне.

29 ноября Банк Эстонии выпустил в обращение монеты в честь Украины.

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Роман Бриль

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