Горсовет Харькова утвердил бюджет города на 2025 год. Основные статьи

Харьков заложил в бюджет на 3 млрд грн больше доходов, чем в прошлом году

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Харьковский городской совет на внеочередной сессии одобрил проект бюджета города на 2025 год. Об этом сообщает пресс-служба горсовета Харькова.

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Общий объем доходов бюджета города составит 20,5 млрд грн. В бюджете на 2024 год было 17 млрд грн.

Основным источником доходов общего фонда бюджета в 2025 году останется налог на доходы физических лиц – 55,2% от всех доходов или 8,8 млрд грн. Местные налоги и сборы составят 5,6 млрд грн.

Объем расходов проекта бюджета Харькова на 2025 год утвержден в размере 21,2 млрд грн (17 млрд грн в бюджете-2024).

На восстановление разрушенных и поврежденных объектов критической инфраструктуры в сфере ЖКХ предусмотрено около 2 млрд грн, в том числе:

на реконструкцию и ремонт поврежденных обстрелами объектов теплоснабжения и водоотвода, а также на развитие инфраструктуры автономной системы отопления – 570,4 млн грн;

восстановление жилищного фонда (с учетом приобретения материалов) – 1,43 млрд грн.

Наибольший удельный вес в расходной части общего фонда проекта бюджета Харькова (32%) составляют расходы социальной направленности (5 млрд грн).

На образование планируется направить 3,22 млрд грн. В частности 10,5 млн грн будет выделено на строительство защитных сооружений на территории лицеев.

На здравоохранение запланировано направить 4,1 млрд грн, в том числе 3,55 млрд грн из государственного бюджета от Национальной службы здоровья Украины.

На социальную защиту и социальное обеспечение будет выделено 691,9 млн грн, на культуру и искусство – 752,9 млн грн, физкультуру и спорт – 244,4 млн грн.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составят 6,04 млрд грн, дорожное хозяйство – 914,2 млн грн, транспортную инфраструктуру – 4,95 млрд грн.