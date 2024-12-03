Міськрада Харкова затвердила бюджет міста на 2025 рік. Основні статті

Харків заклав до бюджету на 3 млрд грн більше доходів, ніж торік

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Харківська міська рада на позачерговій сесії схвалила проєкт бюджету міста на 2025 рік. Про це повідомляє пресслужба міськради.

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Загальний обсяг доходів бюджету міста становитиме 20,5 млрд грн. В бюджеті на 2024 рік було 17 млрд грн.

Основним джерелом доходів загального фонду бюджету у 2025 році залишиться податок на доходи фізичних осіб – 55,2% від усіх доходів або 8,8 млрд грн. Місцеві податки й збори становитимуть 5,6 млрд грн.

Обсяг видатків проєкту бюджету Харкова на 2025 рік затверджено у розмірі 21,2 млрд грн (17 млрд грн у бюджеті-2024).

На відновлення зруйнованих та пошкоджених об'єктів критичної інфраструктури у сфері ЖКГ передбачено близько 2 млрд грн, зокрема:

на реконструкцію та ремонт пошкоджених обстрілами об'єктів теплопостачання та водовідведення, а також на розвиток інфраструктури автономної системи опалення – 570,4 млн грн;

відновлення житлового фонду (з урахуванням придбання матеріалів) – 1,43 млрд грн.

Найбільшу питому вагу у видатковій частині загального фонду проєкту бюджету Харкова (32%) становлять витрати соціального спрямування (5 млрд грн).

На освіту планується направити 3,22 млрд грн. Зокрема 10,5 млн грн буде виділено на будівництво захисних споруд на території ліцеїв.

На охорону здоров'я заплановано направити 4,1 млрд грн, зокрема 3,55 млрд грн із державного бюджету від Національної служби здоров'я України.

На соціальний захист та соціальне забезпечення буде виділено 691,9 млн грн, на культуру та мистецтво – 752,9 млн грн, фізкультуру та спорт – 244,4 млн грн.

Витрати на житлово-комунальне господарство становитимуть 6,04 млрд грн, дорожнє господарство – 914,2 млн грн, транспортну інфраструктуру – 4,95 млрд грн.