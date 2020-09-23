Госбанки в сентябре спишут 25 млрд грн "плохих кредитов" – Шевченко
23.09.2020, 18:42
Кирилл Шевченко (Фото: пресс-служба НБУ)
Государственные банки в сентябре должны списать 25 млрд грн неработающих кредитов (NPL). Об этом заявил глава Национального банка Кирилл Шевченко во время встречи с Европейской бизнес-ассоциацией.
По его словам, в апреле госбанки уже списали "плохих кредитов" на 22 млрд грн.
Он напомнил, что в конце июня Совет по финансовой стабильности утвердил оперативные планы государственных банков по снижению уровня неработающих активов. Они предусматривают сокращение уровня NPL в госбанках на 73%, или на 305 млрд грн (с 416 млрд грн) до 2023 года.
Глава НБУ уточнил, что Совет будет проверять реализацию этих планов каждый квартал.
- 31 августа Минфин сообщил, что доля проблемных кредитов в национализированном ПриватБанке за первое полугодие 2020 года увеличилась с 80% до 81%, причем большая часть проблемной задолженности (88%) – это кредиты юрлицам, связанным с экс-владельцами банка и группой "Приват". В Ощадбанке доля проблемных кредитов за первое полугодие нынешнего года уменьшилась с 57% до 50%.
- В сентябре стало известно, что госбанкам спишут 305 млрд грн безнадежных кредитов. Достичь поставленной цели планируется за счет списания с баланса госбанков проблемных кредитов, зарезервированных на 100%.
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