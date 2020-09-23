Госбанки в сентябре спишут 25 млрд грн "плохих кредитов" – Шевченко

Государственные банки в сентябре должны списать 25 млрд грн неработающих кредитов (NPL). Об этом заявил глава Национального банка Кирилл Шевченко во время встречи с Европейской бизнес-ассоциацией.

По его словам, в апреле госбанки уже списали "плохих кредитов" на 22 млрд грн.

Он напомнил, что в конце июня Совет по финансовой стабильности утвердил оперативные планы государственных банков по снижению уровня неработающих активов. Они предусматривают сокращение уровня NPL в госбанках на 73%, или на 305 млрд грн (с 416 млрд грн) до 2023 года.

Глава НБУ уточнил, что Совет будет проверять реализацию этих планов каждый квартал.

31 августа Минфин сообщил, что доля проблемных кредитов в национализированном ПриватБанке за первое полугодие 2020 года увеличилась с 80% до 81%, причем большая часть проблемной задолженности (88%) – это кредиты юрлицам, связанным с экс-владельцами банка и группой "Приват". В Ощадбанке доля проблемных кредитов за первое полугодие нынешнего года уменьшилась с 57% до 50%.

В сентябре стало известно, что госбанкам спишут 305 млрд грн безнадежных кредитов. Достичь поставленной цели планируется за счет списания с баланса госбанков проблемных кредитов, зарезервированных на 100%.

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Сергей Чигирь

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