UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Госдолг США впервые превысил $30 трлн

Цей матеріал також доступний українською
02.02.2022, 11:33
Госдолг США впервые превысил $30 трлн - Фото
Фото - U.S. Mission Geneva, Facebook

Государственный долг США впервые превысил $30 трлн, свидетельствуют обнародованные данные американского Минфина, передает WSJ. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Согласно данным Министерства финансов, общий непогашенный государственный долг составлял $30,01 трлн по состоянию на 31 января. Это почти на $7 трлн больше, чем в конце января 2020 года, незадолго до начала пандемии. 

Издание отмечает, что срок действия многих федеральных программ помощи во время пандемии, утвержденных Конгрессом, истек.

Конгресс при администрациях Трампа и Байдена санкционировал выделение триллионов долларов на программы борьбы с пандемией, направленные на поддержку малого бизнеса, безработных, семей с детьми, арендаторов жилья и других групп. 

Министр финансов Джанет Йеллен на Всемирном экономическом форуме в прошлом месяце заявляла, что реагируя на спад в экономике, вызванный пандемией, ведомство осуществляло расходы, которые не финансировались за счет повышения налогов.

"Важно оценивать устойчивость долга в контексте процентных ставок", – сказала она, добавив, что долг США "управляемый" из-за низких процентных ставок.

В то же время, Федеральная резервная система вскоре может начать повышать краткосрочные процентные ставки почти с нуля, чтобы сдержать инфляцию, которая находится на самом высоком уровне почти за четыре десятилетия.

  • В 2021 году экономика США продемонстрировала самый большой рост за несколько десятилетий. 
  • В январе 2022 года Федеральная резервная система (ФРС) сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне от 0% до 0,25% годовых.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Фреик
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Федеральная резервная система госдолг США
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 