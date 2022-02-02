Госдолг США впервые превысил $30 трлн

Государственный долг США впервые превысил $30 трлн, свидетельствуют обнародованные данные американского Минфина, передает WSJ.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Согласно данным Министерства финансов, общий непогашенный государственный долг составлял $30,01 трлн по состоянию на 31 января. Это почти на $7 трлн больше, чем в конце января 2020 года, незадолго до начала пандемии.

Издание отмечает, что срок действия многих федеральных программ помощи во время пандемии, утвержденных Конгрессом, истек.

Конгресс при администрациях Трампа и Байдена санкционировал выделение триллионов долларов на программы борьбы с пандемией, направленные на поддержку малого бизнеса, безработных, семей с детьми, арендаторов жилья и других групп.

Министр финансов Джанет Йеллен на Всемирном экономическом форуме в прошлом месяце заявляла, что реагируя на спад в экономике, вызванный пандемией, ведомство осуществляло расходы, которые не финансировались за счет повышения налогов.

"Важно оценивать устойчивость долга в контексте процентных ставок", – сказала она, добавив, что долг США "управляемый" из-за низких процентных ставок.

В то же время, Федеральная резервная система вскоре может начать повышать краткосрочные процентные ставки почти с нуля, чтобы сдержать инфляцию, которая находится на самом высоком уровне почти за четыре десятилетия.

В 2021 году экономика США продемонстрировала самый большой рост за несколько десятилетий.

В январе 2022 года Федеральная резервная система (ФРС) сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне от 0% до 0,25% годовых.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Фреик

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.