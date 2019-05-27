Госдолг Украины в апреле вырос на $1 млрд

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в апреле текущего года вырос на 1,3% (или $1,03 млрд) - до $79,82 млрд по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По информации Минфина, государственный и гарантированный государством долг на конец апреля составил 2,12 трлн грн. Месяцем ранее совокупный госдолг был уровне 2,15 трлн грн ($79,82 млрд).

Общий размер прямого госдолга на 30 апреля составил 1,84 трлн грн ($69,33 млрд) против 1,86 трлн грн ($68,23 млрд) месяцем ранее.

При этом прямой внешний долг за месяц сократился с $40,18 млрд до $40,14 млрд.

Прямой внутренний долг вырос на 12,83 млрд грн до 777,13 млрд грн ($29,11 млрд).

Гарантированный государством долг на 30 апреля составил 279,26 млрд грн, или $10,49 млрд.

Согласно данным НБУ, за первый квартал 2019 года соотношение государственного долга Украины к ВВП сократилось до 59%.

В конце января 2019 года Минфин утвердил программу управления госдолгом на текущий год.

Ранее сообщалось, что Украина получила две международные награды Bond Awards от издания Global Capital, за управление госдолгом.