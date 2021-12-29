Госдолг Украины вырос на 120 млрд грн за ноябрь

Государственный и гарантированный государством долг Украины составил 2,55 трлн грн или $94,15 млрд по состоянию на конец ноября 2021 года. Об этом сообщается на сайте министерства финансов.

В ноябре сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 119,9 млрд грн, в долларовом эквиваленте – на $1,52 млрд, уточняют в министерстве.

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Государственный долг Украины составляет 2,25 трлн грн (88,15% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или $82,99 млрд.

Из этой суммы государственный внешний долг – 1,24 трлн грн (48,51%) или $45,68 млрд. Государственный внутренний долг – 1,01 трлн грн (39,64%) или $37,32 млрд.

Гарантированный государством долг Украины составляет 303,24 млрд грн. (11,85%) или $11,16 млрд, в том числе: гарантированный государством внешний долг – 255,09 млрд грн (9,97%) или $9,39 млрд, гарантированный государством внутренний долг – 48,15 млрд грн (1,88%) или $1,77 млрд.

Объем государственного и гарантированного государством долга рассчитывается в денежной форме, как непогашенная номинальная стоимость долговых обязательств в валюте кредита (ссуды). Состояние государственного и гарантированного государством долга определяется в гривнах и долларах США по курсу Национального банка на последний день отчетного периода и включает операции за этот день.

22 июня НБУ уточнил, что валютные выплаты по госдолгу превысят $10 млрд в ближайшие 12 месяцев.

В августе суммарный государственный и гарантированный государством долг сократился на $440 млн до $92,96 млрд. В сентябре госдолг Украины уменьшился на 39,8 млрд грн и на $510 млн и составил 2,4 трлн грн или $92,02 млрд.

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Роман Брыль

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