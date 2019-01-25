Госдолг Украины за месяц вырос на $3,5 млрд

В декабре 2018 года государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на $3,56 млрд – до $78,32 млрд, сообщается на сайте Министерства финансов.

В национальной валюте государственный и гарантированный государством долг вырос на 46,15 млрд грн, - до 2,17 трлн грн.

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По данным Минфина, в декабре государственный долг вырос на 0,8% - до 1,86 трлн грн ($67,2 млрд ), тогда как внешний долг сократился на 0,47% - до 1,09 трлн грн ($39,7 млрд).

Гарантированный государством долг за прошлый месяц вырос на 11,32% - до 308,13 млрд грн ($11,13 млрд), в том числе внешний - на 12,22%, до 297, 8 млрд грн ($10,76 млрд).

Напомним, 21 декабря Украина получила первый транш по новой программе МВФ в объеме $1,4 млрд.

Ожидается, что в текущем году МВФ предоставит Украине еще два транша по $1,3 млрд: 15 мая и 15 ноября.

27 декабря Минфин одолжил на внутреннем рынке 7,5 млрд грн.

По словам главы Министерства финансов Оксаны Маркаровой, в 2019 году Украина должна выплатить по долгам 418 млрд грн.

В конце января 2019 года Минфин утвердил программу управления госдолгом на текущий год.