Госдолг Украины вырос в марте

В марте государственный и гарантированный государством долг Украины в долларовом эквиваленте вырос на 0,7% - до $78,78 млрд. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.

В целом за март долг Украины увеличился на $540 млн.

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В пересчете на гривни размер госдолга на начало апреля составлял 2,14 трлн грн. За март он увеличился на 1,6%.

Прямой государственный долг по итогам прошлого месяца составил $68,23 млрд, а гарантированный - $10,55 млрд.

Напомним, что в начале февраля государственный долг составлял $78,24 млрд.

2019 год - пиковый по выплатам и погашению госдолга. По итогам первого квартала Минфин привлек 112,9 млрд грн заимствований и уплатил 125,6 млрд грн по госдолгу. Всего за год правительство должно выплатить 461 млрд грн ($17 млрд).