Госстат: Идею StatGPT мы подсмотрели у МВФ
Идею StatGPT – ИИ-ассистента для статистики, который недавно запустила Государственная служба статистики Украины, подсмотрели у Международного валютного фонда. Об этом руководитель Госстата Арсен Макарчук рассказал в интервью LIGA.net.
"StatGPT – это продукт, который мы внедрили вторыми в мире. Первым был Международный валютный фонд. [...] Идею StatGPT мы подсмотрели у них и обратились к компаниям, которые могли реализовать подобное решение. Конкурс выиграла EPAM", – сказал Макарчук.
Сейчас в Госстате используют ту же систему статистического производства, что и МВФ, но адаптировали ее под себя.
"Мы адаптировали ИИ-ассистента для работы на украинском языке и с метаданными статистических наборов. Особое внимание уделили системе ограничений, которые не позволяют ассистенту искажать данные или выходить за пределы своего назначения", – рассказал руководитель ведомства.
Проект финансировался за средства швейцарско-украинской программы EGAP, выполняемой Фондом "Восточная Европа", поэтому, подчеркнул Макарчук, деньги налогоплательщиков Украины на это не тратились.
"Стоимость проекта, к сожалению, не можем разглашать", – добавил он.
- Первая государственная услуга, использующая искусственный интеллект, заработала в Украине в августе 2025 года. ИИ начал автоматически проверять документы при оформлении ветеринарной лицензии в системе "єДозвіл".
- В начале сентября на портале "Дия" запустили ИИ-ассистента Дія.AI.
