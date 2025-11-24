Госстат: Идею StatGPT мы подсмотрели у МВФ

Фото: скриншот с сайта Госстата

Идею StatGPT – ИИ-ассистента для статистики, который недавно запустила Государственная служба статистики Украины, подсмотрели у Международного валютного фонда. Об этом руководитель Госстата Арсен Макарчук рассказал в интервью LIGA.net.

"StatGPT – это продукт, который мы внедрили вторыми в мире. Первым был Международный валютный фонд. [...] Идею StatGPT мы подсмотрели у них и обратились к компаниям, которые могли реализовать подобное решение. Конкурс выиграла EPAM", – сказал Макарчук.

Сейчас в Госстате используют ту же систему статистического производства, что и МВФ, но адаптировали ее под себя.

"Мы адаптировали ИИ-ассистента для работы на украинском языке и с метаданными статистических наборов. Особое внимание уделили системе ограничений, которые не позволяют ассистенту искажать данные или выходить за пределы своего назначения", – рассказал руководитель ведомства.

Проект финансировался за средства швейцарско-украинской программы EGAP, выполняемой Фондом "Восточная Европа", поэтому, подчеркнул Макарчук, деньги налогоплательщиков Украины на это не тратились.

Читайте также Украина создает национальную LLM. Зачем государству языковая модель и что о ней думает бизнес

"Стоимость проекта, к сожалению, не можем разглашать", – добавил он.