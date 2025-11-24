Держстат: Ідею StatGPT ми підгледіли у МВФ

Фото: скриншот із сайту Держстату

Ідею StatGPT – ШІ-асистента для статистики, який нещодавно запустила Державна служба статистики України, підгледіли у Міжнародного валютного фонду. Про це керівник Держстату Арсен Макарчук розповів в інтерв'ю LIGA.net.

"StatGPT – це продукт, який ми впровадили другими у світі. Першим був Міжнародний валютний фонд. [...] Ідею StatGPT ми підгледіли у них і звернулися до компаній, які могли реалізувати подібне рішення. Конкурс виграла EPAM", – сказав Макарчук.

Зараз у Держстаті використовують ту саму систему статистичного виробництва, що й МВФ, але адаптували її під себе.

"Ми адаптували ШІ-асистента для роботи українською мовою і з метаданими статистичних наборів. Особливу увагу приділили системі обмежень, які не дозволяють асистенту спотворювати дані чи виходити за межі свого призначення", – розповів керівник відомства.

Проєкт фінансувався коштами швейцарсько-української програми EGAP, що виконується Фондом "Східна Європа", тому, наголосив Макарчук, гроші платників податків України на це не витрачали.

"Вартість проєкту, на жаль, не можемо розголошувати", – додав він.