Держстат: Ідею StatGPT ми підгледіли у МВФ
Ідею StatGPT – ШІ-асистента для статистики, який нещодавно запустила Державна служба статистики України, підгледіли у Міжнародного валютного фонду. Про це керівник Держстату Арсен Макарчук розповів в інтерв'ю LIGA.net.
"StatGPT – це продукт, який ми впровадили другими у світі. Першим був Міжнародний валютний фонд. [...] Ідею StatGPT ми підгледіли у них і звернулися до компаній, які могли реалізувати подібне рішення. Конкурс виграла EPAM", – сказав Макарчук.
Зараз у Держстаті використовують ту саму систему статистичного виробництва, що й МВФ, але адаптували її під себе.
"Ми адаптували ШІ-асистента для роботи українською мовою і з метаданими статистичних наборів. Особливу увагу приділили системі обмежень, які не дозволяють асистенту спотворювати дані чи виходити за межі свого призначення", – розповів керівник відомства.
Проєкт фінансувався коштами швейцарсько-української програми EGAP, що виконується Фондом "Східна Європа", тому, наголосив Макарчук, гроші платників податків України на це не витрачали.
"Вартість проєкту, на жаль, не можемо розголошувати", – додав він.
- Перша державна послуга, що використовує штучний інтелект, запрацювала в Україні у серпні 2025 року. ШІ почав автоматично перевіряти документів під час оформлення ветеринарної ліцензії у системі "єДозвіл".
- На початку вересня на порталі "Дія" запустили ШІ-асистента Дія.AI.
