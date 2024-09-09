Гостаможня передала Силам обороны конфискованных автомобилей и товаров на 611 млн грн
Государственная таможенная служба с начала полномасштабной войны передала Силам обороны конфискованных товаров и транспортных средств на 611,3 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Гостаможни.
Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях
За это период ГТСУ конфисковала 1368 автомобилей на 222,9 млн грн
Также было передано:
- имущества военного назначения на 74,8 млн грн
- запчасти к авто на 62,9 млн грн
- 1,8 млн пачек сигарет на 45,8 млн грн и других табачных изделий на 2,1 млн грн
- 10 703 единицы компьютерной техники на 35,8 млн грн
- 1621 мобильный телефон на 29,5 млн грн
- одежды и обуви на 22 млн грн
- 7834 единицы бытовой техники на 18,5 млн грн
- 1427 единиц генераторов, аккумуляторных и солнечных батарей на 16,1 млн грн
- бытовой химии и средств гигиены на 11,8 млн грн
- лесоматериалов на 11,1 млн грн
- продуктов питания на 5,6 млн грн
- медицинских изделий на 5,1 млн грн
- самолет стоимостью 4,1 млн грн
- часов на 3,3 млн грн
- наушников на 2,6 млн грн
- другого имущества на 37,3 млн грн.
Основными получателями товаров стали:
- Министерство обороны Украины – на 437,4 млн грн
- Министерство внутренних дел – на 98 млн грн
- Государственная пограничная служба Украины – на 52,3 млн грн
- Областные военные администрации – на 13,6 млн грн
- Служба Безопасности Украины – на 7,4 млн грн
Гостаможня передает Силам обороны конфискованные товары на основе распоряжения Кабмина № 186-р "О передаче имущества для нужд Вооруженных Сил", постановления №1043, а также в соответствии с решениями военного командования о принудительном отчуждении или изъятии имущества, принятых на основании предписаний ЗУ "О правовом режиме военного состояния".
- В первом полугодии 2024 года на таможне выявили нарушений на 13 млрд грн. Что конфисковывали.