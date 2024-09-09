Гостаможня передала Силам обороны конфискованных автомобилей и товаров на 611 млн грн

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Государственная таможенная служба с начала полномасштабной войны передала Силам обороны конфискованных товаров и транспортных средств на 611,3 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Гостаможни.

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За это период ГТСУ конфисковала 1368 автомобилей на 222,9 млн грн

Также было передано:

имущества военного назначения на 74,8 млн грн

запчасти к авто на 62,9 млн грн

1,8 млн пачек сигарет на 45,8 млн грн и других табачных изделий на 2,1 млн грн

10 703 единицы компьютерной техники на 35,8 млн грн

1621 мобильный телефон на 29,5 млн грн

одежды и обуви на 22 млн грн

7834 единицы бытовой техники на 18,5 млн грн

1427 единиц генераторов, аккумуляторных и солнечных батарей на 16,1 млн грн

бытовой химии и средств гигиены на 11,8 млн грн

лесоматериалов на 11,1 млн грн

продуктов питания на 5,6 млн грн

медицинских изделий на 5,1 млн грн

самолет стоимостью 4,1 млн грн

часов на 3,3 млн грн

наушников на 2,6 млн грн

другого имущества на 37,3 млн грн.

Основными получателями товаров стали:

Министерство обороны Украины – на 437,4 млн грн

Министерство внутренних дел – на 98 млн грн

Государственная пограничная служба Украины – на 52,3 млн грн

Областные военные администрации – на 13,6 млн грн

Служба Безопасности Украины – на 7,4 млн грн

Гостаможня передает Силам обороны конфискованные товары на основе распоряжения Кабмина № 186-р "О передаче имущества для нужд Вооруженных Сил", постановления №1043, а также в соответствии с решениями военного командования о принудительном отчуждении или изъятии имущества, принятых на основании предписаний ЗУ "О правовом режиме военного состояния".