На таможне выявили нарушений на 13 млрд грн за полгода. Что конфисковывали
Таможенники Государственной таможенной службы выявили 5078 нарушений таможенных правил на 13,4 млрд грн за первое полугодие 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Гостаможни.
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Сумма увеличилась почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
В 1407 делах о нарушении таможенных правил временно изъяты предметы правонарушений на сумму почти 217 млн грн.
В частности:
- промышленных товаров на 148 млн грн;
- продовольственных товаров на 32 млн грн;
- транспортных средств на 35 млн грн;
- валюты на 1,6 млн грн.
В 1679 делах о нарушении таможенных правил, в том числе заведенных в предыдущих периодах, таможни выписали штрафов на 39 млн грн, взыскали штрафов — на 41 млн грн.
На рассмотрение в суд таможнями передано 2543 дела о нарушении таможенных правил на 11 млрд грн. По результатам рассмотрения дел судами, в том числе заведенных в предыдущие периоды, наложены взыскания (конфискация товаров и штрафы) на сумму более 1 млрд грн.
- 31 мая 2024 года Гостаможня внедрила искусственный интеллект в проверку таможенных деклараций.