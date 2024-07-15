На таможне выявили нарушений на 13 млрд грн за полгода. Что конфисковывали

Сумма нарушений увеличилась почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года

Фото: Киевская таможня / Facebook

Таможенники Государственной таможенной службы выявили 5078 нарушений таможенных правил на 13,4 млрд грн за первое полугодие 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Гостаможни.

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Сумма увеличилась почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

В 1407 делах о нарушении таможенных правил временно изъяты предметы правонарушений на сумму почти 217 млн ​​грн.

В частности:

- промышленных товаров на 148 млн грн;

- продовольственных товаров на 32 млн грн;

- транспортных средств на 35 млн грн;

- валюты на 1,6 млн грн.

В 1679 делах о нарушении таможенных правил, в том числе заведенных в предыдущих периодах, таможни выписали штрафов на 39 млн грн, взыскали штрафов — на 41 млн грн.

На рассмотрение в суд таможнями передано 2543 дела о нарушении таможенных правил на 11 млрд грн. По результатам рассмотрения дел судами, в том числе заведенных в предыдущие периоды, наложены взыскания (конфискация товаров и штрафы) на сумму более 1 млрд грн.