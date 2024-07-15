На митниці виявили порушень на 13 млрд грн за пів року. Що конфісковували
Митники Державної митної служби виявили 5078 порушень митних правил на 13,4 млрд грн за перше півріччя 2024 року. Про це повідомляє пресслужба Держмитниці.
Читайте нас в Telegram: головні новини коротко
Сума збільшилася майже втричі, порівнюючи з аналогічним періодом 2023 року.
У 1407 справах про порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму майже 217 млн грн.
Зокрема:
– промислових товарів на 148 млн грн;
- продовольчих товарів на 32 млн грн;
- транспортних засобів на 35 млн грн;
– валюти на 1,6 млн грн.
У 1679 справах про порушення митних правил, зокрема заведених у попередніх періодах, митниці виписали штрафів на 39 млн грн, стягнули штрафів — на 41 млн грн.
На розгляд до суду митницями передано 2543 справи щодо порушення митних правил на 11 млрд грн. За результатами розгляду справ судами, зокрема заведених у попередні періоди, накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму понад 1 млрд грн.
- 31 травня 2024 року Держмитниця впровадила штучний інтелект у перевірку митних декларацій.