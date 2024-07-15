На митниці виявили порушень на 13 млрд грн за пів року. Що конфісковували

Сума порушень збільшилася майже втричі, порівнюючи з аналогічним періодом 2023 року

Фото: Київська митниця / Facebook

Митники Державної митної служби виявили 5078 порушень митних правил на 13,4 млрд грн за перше півріччя 2024 року. Про це повідомляє пресслужба Держмитниці.

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Сума збільшилася майже втричі, порівнюючи з аналогічним періодом 2023 року.

У 1407 справах про порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму майже 217 млн ​​грн.

Зокрема:

– промислових товарів на 148 млн грн;

- продовольчих товарів на 32 млн грн;

- транспортних засобів на 35 млн грн;

– валюти на 1,6 млн грн.

У 1679 справах про порушення митних правил, зокрема заведених у попередніх періодах, митниці виписали штрафів на 39 млн грн, стягнули штрафів — на 41 млн грн.

На розгляд до суду митницями передано 2543 справи щодо порушення митних правил на 11 млрд грн. За результатами розгляду справ судами, зокрема заведених у попередні періоди, накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму понад 1 млрд грн.