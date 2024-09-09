Держмитниця передала Силам оборони конфіскованих автомобілів та товарів на 611 млн грн
Державна митна служба з початку повномасштабної війни передала Силам оборони конфіскованих товарів та транспортних засобів на 611,3 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Держмитниці.
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За цей період ДМСУ конфіскувала 1368 автомобілів на 222,9 млн грн.
Також було передано:
- майна військового призначення на 74,8 млн грн
- запчастини до авто на 62,9 млн грн
- 1,8 млн пачок цигарок на 45,8 млн грн та інших тютюнових виробів на 2,1 млн грн
- 10 703 одиниці комп'ютерної техніки на 35,8 млн грн
- 1621 мобільний телефон на 29,5 млн грн
- одягу та взуття на 22 млн грн
- 7834 одиниці побутової техніки на 18,5 млн грн
- 1427 одиниць генераторів, акумуляторних та сонячних батарей на 16,1 млн грн
- побутової хімії та засобів гігієни на 11,8 млн грн
- лісоматеріалів на 11,1 млн грн.
- харчових продуктів на 5,6 млн грн
- медичних виробів на 5,1 млн грн
- літак вартістю 4,1 млн грн
- годинників на 3,3 млн грн.
- навушників на 2,6 млн грн
- іншого майна на 37,3 млн грн
Основними одержувачами товарів стали:
- Міністерство оборони України – на 437,4 млн грн
- Міністерство внутрішніх справ – на 98 млн грн
- Державна прикордонна служба України – на 52,3 млн грн
- Обласні військові адміністрації – на 13,6 млн грн
- Служба Безпеки України – на 7,4 млн грн
Держмитниця передає Силам оборони конфісковані товари на основі розпорядження Кабміну № 186-р "Про передачу майна для потреб Збройних Сил", постанови №1043, а також відповідно до рішень військового командування про примусове відчуження або вилучення майна, прийнятих на підставі приписів ЗУ "Про правовий режим воєнного стану".
- У першому півріччі 2024 року на митниці виявили порушень на 13 млрд грн. Що конфіскували.