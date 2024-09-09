Держмитниця передала Силам оборони конфіскованих автомобілів та товарів на 611 млн грн

Фото: depositphotos.com

Державна митна служба з початку повномасштабної війни передала Силам оборони конфіскованих товарів та транспортних засобів на 611,3 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Держмитниці.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

За цей період ДМСУ конфіскувала 1368 автомобілів на 222,9 млн грн.

Також було передано:

майна військового призначення на 74,8 млн грн

запчастини до авто на 62,9 млн грн

1,8 млн пачок цигарок на 45,8 млн грн та інших тютюнових виробів на 2,1 млн грн

10 703 одиниці комп'ютерної техніки на 35,8 млн грн

1621 мобільний телефон на 29,5 млн грн

одягу та взуття на 22 млн грн

7834 одиниці побутової техніки на 18,5 млн грн

1427 одиниць генераторів, акумуляторних та сонячних батарей на 16,1 млн грн

побутової хімії та засобів гігієни на 11,8 млн грн

лісоматеріалів на 11,1 млн грн.

харчових продуктів на 5,6 млн грн

медичних виробів на 5,1 млн грн

літак вартістю 4,1 млн грн

годинників на 3,3 млн грн.

навушників на 2,6 млн грн

іншого майна на 37,3 млн грн

Основними одержувачами товарів стали:

Міністерство оборони України – на 437,4 млн грн

Міністерство внутрішніх справ – на 98 млн грн

Державна прикордонна служба України – на 52,3 млн грн

Обласні військові адміністрації – на 13,6 млн грн

Служба Безпеки України – на 7,4 млн грн

Держмитниця передає Силам оборони конфісковані товари на основі розпорядження Кабміну № 186-р "Про передачу майна для потреб Збройних Сил", постанови №1043, а також відповідно до рішень військового командування про примусове відчуження або вилучення майна, прийнятих на підставі приписів ЗУ "Про правовий режим воєнного стану".