Государственный долг Украины достиг почти 6 трлн грн

В марте резкий рост государственного долга произошел в результате новых заимствований от иностранных партнеров

Фото: Нацбанк

В марте 2024 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась на 434,31 млрд грн, или на $7,36 млрд – до 5,924 трлн грн, свидетельствуют данные Министерства финансов.

По состоянию на 31 марта государственный и гарантированный государством долг Украины составил 5,92 трлн грн, или $151,05 млрд.

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Государственный и гарантированный государством внешний долг – 4,24 трлн грн (71,56% от общей суммы), или $108,09 млрд.

Так, государственный долг Украины составил 5,61 трлн грн (94,74%), или $143,1 млрд. Государственный внешний долг составил 3,99 трлн грн (67,43%), или $101,85 млрд. Государственный внутренний долг составил 1,61 трлн грн (27,31%), или $41,25 млрд.

Гарантированный государством долг Украины составил 311,7 млрд грн (5,26%), или $7,95 млрд.

Резкий рост государственного долга произошел в результате $9 млрд новых заимствований в марте от иностранных партнеров.