Державний борг України сягнув майже 6 трлн грн

У березні різке зростання державного боргу відбулося внаслідок нових запозичень від іноземних партнерів

Фото: Нацбанк

У березні 2024 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилася на 434,31 млрд грн, або на $7,36 млрд – до 5,924 трлн грн, свідчать дані Міністерства фінансів.

Станом на 31 березня державний та гарантований державою борг України становив 5,92 трлн грн, або $151,05 млрд.

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Державний та гарантований державою зовнішній борг – 4,24 трлн грн (71,56% загальної суми), або $108,09 млрд.

Так, державний борг України становив 5,61 трлн грн (94,74%), або $143,1 млрд. Державний зовнішній борг становив 3,99 трлн грн (67,43%), або $101,85 млрд. Державний внутрішній борг становив 1,61 трлн грн (27,31%), або $41,25 млрд.

Гарантований державою борг України становив 311,7 млрд грн (5,26%), або $7,95 млрд.

Різке зростання державного боргу відбулося внаслідок $9 млрд нових запозичень у березні від іноземних партнерів.