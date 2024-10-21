Государство инвестирует 540 млн грн в ветеранский бизнес

1150 украинских ветеранов войны получат финансовую поддержку, которая поможет им масштабировать или начать свой бизнес

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В рамках государственной программы поддержки ветеранов, 1150 участников боевых действий и их супруги получат гранты на начало или развитие собственного бизнеса, сообщило Министерство экономики Украины.

По результатам девятнадцатой волны подачи заявлений, 82 ветерана стали победителями и получат 42 млн грн на реализацию своих бизнес-инициатив. В общей сложности, с начала программы, сумма грантов для ветеранов достигла 540 млн грн.

Заместитель министра экономики Татьяна Бережная отметила: "1150 победителей получат финансовую поддержку, которая поможет им масштабировать или начать свой бизнес. Ожидается, что эти предприятия создадут более 2000 новых рабочих мест по всей стране".

Среди 82 победителей девятнадцатой волны подачи заявлений на гранты 47 участников боевых действий, 35 членов семей ветеранов. 68 победителей получат грант размером до 500 000 грн, 7 – до 250 000 грн, 7 – до 1 млн грн.

Основными направлениями развития бизнеса будут торговля, перерабатывающая промышленность и сфера услуг.

Заявки на гранты подаются через портал Дия, а программу администрирует Государственная служба занятости.