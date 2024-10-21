Держава інвестує 540 млн грн у ветеранський бізнес

1150 українських ветеранів війни отримають фінансову підтримку, яка допоможе їм масштабувати або започаткувати свій бізнес

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У межах державної програми підтримки ветеранів, 1150 учасників бойових дій та їх подружжя отримають гранти на започаткування або розвиток власного бізнесу, повідомило Міністерство економіки України.

За результатами дев'ятнадцятої хвилі подання заяв, 82 ветерани стали переможцями й отримають 42 млн грн на реалізацію своїх бізнес-ініціатив. Загалом, від початку програми, сума грантів для ветеранів досягла 540 млн грн.

Заступниця міністра економіки Тетяна Бережна зазначила: "1150 переможців отримають фінансову підтримку, яка допоможе їм масштабувати або започаткувати свій бізнес. Очікується, що ці підприємства створять понад 2000 нових робочих місць по всій країні".

Серед 82 переможців дев’ятнадцятої хвилі подання заяв на гранти 47 учасників бойових дій, 35 членів родин ветеранів. 68 переможців отримають грант розміром до 500 000 грн, 7 — до 250 000 грн, 7 — до 1 млн грн.

Основними напрямками розвитку бізнесу є торгівля, переробна промисловість і сфера послуг.

Заявки на гранти подаються через портал Дія, а програму адмініструє Державна служба зайнятості.