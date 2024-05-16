Госзакупки вышли на довоенный уровень. 80% денег тратятся через Prozorro

Публичные заказчики объявили закупки через систему Prozorro на 78,5 млрд грн в апреле

Фото: Prozorro/Facebook

Публичные закупки — приобретение заказчиком товаров, работ и услуг за государственные средства — вышли на уровень, который был до начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики.

В течение апреля 7400 публичных заказчиков объявили закупки через систему Prozorro на 78,5 млрд грн.

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"Сфера публичных закупок продолжает динамично развиваться. Мы уже вышли на уровень закупок, который находился до начала полномасштабного вторжения. Сейчас около 80% всех средств на публичные закупки тратятся через Prozorro", — подтвердила замминистра экономики Надежда Бигун.

Всего в апреле заказчики объявили на Prozorro 39 700 закупок. Наибольшие расходы планировали направить на ремонт и реконструкцию зданий (12,3 млрд грн), лекарства (5,7 млрд грн), дорожные работы (4,7 млрд грн) и закупки электроэнергии (4,7 млрд грн).

Также через Prozorro объявили конкурентные закупки БпЛА на 2,6 млрд грн.

В апреле через Prozorro заключили договоров на 56,9 млрд грн, что на 6,1 млрд грн меньше ожидаемой стоимости этих закупок.

По словам Бигун, Минэкономики в ближайшее время подаст в Верховную Раду проект изменений в Закон Украины "О публичных закупках". Он должен утвердить новые инструменты для обеспечения эффективности сложных закупок, инициативы, которые уже продемонстрировали свою эффективность во время войны, и приблизить украинское законодательство к европейскому.

За 2023 год объемы госзакупок через Prozorro выросли в три раза.

15 мая аукционы по продаже неврученных посылок вызвали невиданный интерес на Prozorro.Продажи.

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