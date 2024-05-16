Госзакупки вышли на довоенный уровень. 80% денег тратятся через Prozorro
Публичные закупки — приобретение заказчиком товаров, работ и услуг за государственные средства — вышли на уровень, который был до начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики.
В течение апреля 7400 публичных заказчиков объявили закупки через систему Prozorro на 78,5 млрд грн.
"Сфера публичных закупок продолжает динамично развиваться. Мы уже вышли на уровень закупок, который находился до начала полномасштабного вторжения. Сейчас около 80% всех средств на публичные закупки тратятся через Prozorro", — подтвердила замминистра экономики Надежда Бигун.
Всего в апреле заказчики объявили на Prozorro 39 700 закупок. Наибольшие расходы планировали направить на ремонт и реконструкцию зданий (12,3 млрд грн), лекарства (5,7 млрд грн), дорожные работы (4,7 млрд грн) и закупки электроэнергии (4,7 млрд грн).
Также через Prozorro объявили конкурентные закупки БпЛА на 2,6 млрд грн.
В апреле через Prozorro заключили договоров на 56,9 млрд грн, что на 6,1 млрд грн меньше ожидаемой стоимости этих закупок.
По словам Бигун, Минэкономики в ближайшее время подаст в Верховную Раду проект изменений в Закон Украины "О публичных закупках". Он должен утвердить новые инструменты для обеспечения эффективности сложных закупок, инициативы, которые уже продемонстрировали свою эффективность во время войны, и приблизить украинское законодательство к европейскому.
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