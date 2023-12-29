Объемы госзакупок через Prozorro выросли в три раза за год

Prozorro (Фото ti-ukraine.org)

Объемы государственных закупок через систему Prozorro в 2023 году выросли в три раза по сравнению с прошлым годом — до 480 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

По состоянию на последние месяцы более 80% средств на закупках тратятся именно через систему Prozorro, добавляют в министерстве.

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За прошлый год Prozorro пережила трансформацию под требования военного времени. Была существенно сокращена продолжительность процедур, появилась возможность скрывать чувствительную информацию, масштабирован инструмент закупок Prozorro Market.

В систему Prozorro вернулись оборонные закупки (кроме вооружения) Министерства обороны Украины. В результате только за полгода на этих тендерах удалось сэкономить почти 7 млрд грн, или 16% от бюджета.

Также Всемирный банк признал соответствие системы Prozorro своим правилам.

Первые тендеры в системе Prozorro начал проводить проект UKaid TAPAS для закупок за деньги доноров.

Ожидается, что в ближайшее время ЕБРР и другие международные партнеры также будут использовать систему Prozorro для восстановления Украины.

Всего, по результатам 2023 года по завершенным тендерам заказчикам удалось снизить цену своих закупок на 37 млрд грн от ожидаемой стоимости.

6 декабря 2023 года в Prozorro появилась новая функция: можно объяснить уместность тендера, чтобы потом не оправдываться.

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