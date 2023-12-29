Обсяги держзакупівель через Prozorro зросли втричі на рік

Замовники зекономили 37 млрд грн на держзакупівлях у Prozorro

Prozorro (Фото ti-ukraine.org)

Обсяги державних закупівель через систему Prozorro у 2023 році зросли втричі, порівнюючи з минулим роком, до 480 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Станом на останні місяці понад 80% коштів на закупівлях витрачаються саме через систему Prozorro, додають у міністерстві.

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За минулий рік Prozorro пережила трансформацію під вимоги воєнного часу. Було суттєво скорочено тривалість процедур, з'явилася можливість приховувати чутливу інформацію, масштабований інструмент закупівель Prozorro Market.

У систему Prozorro повернулися незбройні оборонні закупівлі Міністерства оборони України. У результаті лише за пів року на цих тендерах вдалося заощадити майже 7 млрд грн, або 16% від бюджету.

Також Світовий банк визнав відповідність системи Prozorro своїм правилам.

Перші тендери в системі Prozorro розпочав проєкт UKaid TAPAS для закупівель за гроші донорів.

Очікується, що найближчим часом ЄБРР та інші міжнародні партнери також використовуватимуть систему Prozorro для відновлення України.

Загалом, за результатами 2023 року за завершеними тендерами замовникам вдалося знизити ціну своїх закупівель на 37 млрд грн від очікуваної вартості.

6 грудня 2023 року в Prozorro з'явилася нова функція: можна пояснити доречність тендеру, щоб потім не виправдовуватися.

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