У Prozorro за рік відновили 80% обсягу всіх держзакупівель

У системі Prozorro зросла до 80% частка від всіх коштів, які витрачаються на держзакупівлі за рік дії Постанови №1178 про особливості публічних закупівель під час дії воєнного стану. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Усього проведено держзакупівель на 589 млрд грн за цей період. У тендерах взяло участь 35 000 постачальників, а різниця між сумарною очікуваною вартістю закупівель та сумою підписаних контрактів становить 40 млрд грн

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

Рік тому постановою було внесено низку змін до правил публічних закупівель, що адаптують систему Prozorro до умов воєнного стану.

Внаслідок цього середній термін проведення відкритих торгів скоротився з 46 до 25 днів, а частка неуспішних закупівель знизилася з 40% до 31%.

Також завдяки можливості використовувати Prozorro Market для закупівлі типових товарів без обмежень за сумою, обсяг закупівель через електронний каталог зріс у 20 разів – до 8,8 млрд грн.

"Багато змін, які ми напрацювали в Постанові №1178, заслуговують на те, щоб зберегтися в новому закупівельному законодавстві. Масштабування Prozorro Market, виправлення помилок учасником, можливість успішно завершити тендер, якщо на нього подався лише один учасник — це ті норми, які на 100% довели свою ефективність та дозволяють максимально ефективно проводити торги", – прокоментувала заступниця міністра економіки Надія Бігун.

Всього за час дії Постанови 16 500 замовників проводили торги у Prozorro, кожен третій із них використовував Prozorro Market у своїх закупівлях.

Підписуйтесь на наш Instagram: корисні пояснення актуальних тем