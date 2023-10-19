У Prozorro за рік відновили 80% обсягу всіх держзакупівель
У системі Prozorro зросла до 80% частка від всіх коштів, які витрачаються на держзакупівлі за рік дії Постанови №1178 про особливості публічних закупівель під час дії воєнного стану. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Усього проведено держзакупівель на 589 млрд грн за цей період. У тендерах взяло участь 35 000 постачальників, а різниця між сумарною очікуваною вартістю закупівель та сумою підписаних контрактів становить 40 млрд грн
Рік тому постановою було внесено низку змін до правил публічних закупівель, що адаптують систему Prozorro до умов воєнного стану.
Внаслідок цього середній термін проведення відкритих торгів скоротився з 46 до 25 днів, а частка неуспішних закупівель знизилася з 40% до 31%.
Також завдяки можливості використовувати Prozorro Market для закупівлі типових товарів без обмежень за сумою, обсяг закупівель через електронний каталог зріс у 20 разів – до 8,8 млрд грн.
"Багато змін, які ми напрацювали в Постанові №1178, заслуговують на те, щоб зберегтися в новому закупівельному законодавстві. Масштабування Prozorro Market, виправлення помилок учасником, можливість успішно завершити тендер, якщо на нього подався лише один учасник — це ті норми, які на 100% довели свою ефективність та дозволяють максимально ефективно проводити торги", – прокоментувала заступниця міністра економіки Надія Бігун.
Всього за час дії Постанови 16 500 замовників проводили торги у Prozorro, кожен третій із них використовував Prozorro Market у своїх закупівлях.
- 8 вересня 2023 року Кабмін запровадив додаткову вимогу для тендерів від 50 000 грн на Prozorro.
- 28 вересня держкомпаніям заборонили продавати та здавати в оренду майно в обхід Prozorro.Продажі.
- 5 жовтня Мінекономіки заявили, що замовників на Prozorro змусять пояснювати кожен тендер.
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