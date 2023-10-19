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В Prozorro за год восстановили 80% объема всех госзакупок

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2023, 13:48
В Prozorro за год восстановили 80% объема всех госзакупок - Фото
Фото: Prozorro/Facebook

В системе Prozorro выросла до 80% доля от всех средств, которые тратятся на госзакупки за год действия Постановления №1178 об особенностях публичных закупок во время действия военного положения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.  

Всего проведено госзакупок на 589 млрд грн за этот период. В тендерах приняло участие 35 000 поставщиков, а разница между суммарной ожидаемой стоимостью закупок и суммой подписанных контрактов составила 40 млрд грн

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Год назад постановлением был внесен ряд изменений в правила публичных закупок, адаптирующих систему Prozorro к условиям военного положения. 

В результате средний срок проведения открытых торгов сократился с 46 до 25 дней, а доля неуспешных закупок снизилась с 40% до 31%. 

Также благодаря возможности использовать Prozorro Market для закупок типичных товаров без ограничений по сумме, объем закупок через электронный каталог вырос в 20 раз – до 8,8 млрд грн. 

"Многие из изменений, которые мы наработали в Постановлении №1178, заслуживают того, чтобы сохраниться в новом закупочном законодательстве. Масштабирование Prozorro Market, исправление ошибок участником, возможность успешно завершить тендер, если на него подался только один участник — это те нормы, которые на 100% доказали свою эффективность и позволяют максимально эффективно проводить торги", — прокомментировала заместитель министра экономики Надежда Бигун.

Всего за время действия Постановления 16 500 заказчиков проводили торги в Prozorro, каждый третий из них использовал Prozorro Market в своих закупках.

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Роман Брыль
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