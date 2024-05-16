Держзакупівлі вийшли на довоєнний рівень. 80% грошей витрачаються через Prozorro

Публічні замовники оголосили закупівлі через систему Prozorro на 78,5 млрд грн у квітні

Фото: Prozorro/Facebook

Публічні закупівлі — придбання замовником товарів, робіт та послуг за державні кошти — вийшли на рівень, що був до початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє пресслужба міністерства економіки.

Протягом квітня 7400 публічних замовників оголосили закупівлі через систему Prozorro на 78,5 млрд грн.

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"Сфера публічних закупівель продовжує динамічно розвиватися. Ми вже вийшли на рівень закупівель, який був до початку повномасштабного вторгнення. Наразі близько 80% усіх коштів на публічні закупівлі витрачаються через Prozorro", – підтвердила заступник міністра економіки Надія Бігун.

Загалом у квітні замовники оголосили на Prozorro 39 700 закупівель. Найбільші витрати планували направити на ремонт та реконструкцію будівель (12,3 млрд грн), ліки (5,7 млрд грн), дорожні роботи (4,7 млрд грн) та закупівлі електроенергії (4,7 млрд грн).

Також через Prozorro оголосили конкурентні закупівлі БПЛА на 2,6 млрд грн.

У квітні через Prozorro уклали договорів на 56,9 млрд грн, що на 6,1 млрд грн менше за очікувану вартість цих закупівель.

За словами Бігун, Мінекономіки найближчим часом подасть до Верховної Ради проєкт змін до Закону України "Про публічні закупівлі". Він має затвердити нові інструменти для забезпечення ефективності складних закупівель, ініціативи, які вже продемонстрували свою ефективність під час війни, та наблизити українське законодавство до європейського.

За 2023 рік обсяги держзакупівель через Prozorro зросли втричі.

15 травня аукціони з продажу невручених посилок викликали небачений інтерес на Prozorro. Продажі.

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