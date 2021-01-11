Гривня укрепится в первой половине года – опрос Reuters

Украинская гривня укрепится в первой половине 2021 года благодаря притоку иностранной валюты от экспорта и возобновлению интереса иностранных портфельных инвесторов к украинским облигациям. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса Reuters.

По прогнозу 13 аналитиков, курс гривни к июню составит 27,60 грн за $1.

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Аналитики украинской дочерней компании ОТП Банк оценивают курс гривни на уровне 26,50 за шестимесячный период. По их словам, это в первую очередь связано с ситуацией на внешних товарных рынках, в том числе с ростом цен на зерно и сталь, и как следствие увеличения валютной выручки. В прошлом году на зерно и сталь пришлось более 35% экспорта украинских товаров.

Кроме того, есть положительные ожидания от сотрудничества с МВФ.

Аналитики украинского подразделения Райффайзен Банка Аваль ожидают, что Киев получит следующий кредит МВФ в первом квартале. Отношение иностранцев к украинскому долгу начало улучшаться в конце декабря после возобновления переговоров с МВФ, отмечает издание.

Reuters также пишет, что в 2020 году иностранные инвесторы сократили свой портфель ОВГЗ почти на $ 2 млрд, или 42%, поскольку Украина впала в рецессию из-за пандемии коронавируса. Но с середины декабря иностранные инвесторы купили облигаций на 10,3 млрд грн ($ 368 млн).

"Ставки постепенно растут, и растет глобальный интерес к рискованным активам на фоне ожиданий восстановления роста мировой экономики", – считают эксперты из Райффайзен Банка Аваль.

Аналитики прогнозируют, что экономика Украины вырастет на 4% в 2021 году после ожидаемого снижения на 4,8% в 2020 году. Инфляция должна оставаться относительно умеренной на уровне 6,1% по сравнению с 5,0%, ожидаемыми в 2020 году.

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Наталия Софиенко

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