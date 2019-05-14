Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
14.05.2019, 13:35

Гройсман: Четкий ориентир по средней зарплате - $620

Гройсман: Четкий ориентир по средней зарплате - $620

Премьер-министр считает, что средняя зарплата в $620 к 2021 году - абсолютно реальный показатель

У правительства есть четкий ориентир относительно того, какой должна быть средняя зарплата в Украине на 2021 год - в долларовом эквиваленте это $620. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал при подписании нового трехстороннего Генерального соглашения с профсоюзами и работодателями, сообщает Правительственный портал.

По словам Гройсмана, средняя зарплата в $620 - "абсолютно реальный показатель, который поможет увеличить мотивацию украинцев работать на собственную экономику".

Реклама

В Кабмине отмечают, что в новом соглашении с профсоюзами сделан акцент на продвижении отечественного производителя на внутреннем и внешнем рынках. В частности, определены общие обязательства по созданию: конкурентоспособных рабочих мест; условий для легализации занятости и оплаты труда; совершенствование системы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, профессионального обучения работников.

Впервые в Соглашении содержатся обязательства непосредственно работодателей, связанные с обеспечением надлежащего уровня охраны и условий труда, лечения и оздоровления работников.

Напомним, по данным Госстата, в апреле средняя номинальная зарплата составляла 10 237 грн

Читайте также, Как и когда зарплата в Украине достигла довоенного уровня.

Отправить:
Распечатать:
Теги: зарплата, Гройсман Владимир
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

 