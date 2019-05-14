Гройсман: Четкий ориентир по средней зарплате - $620

У правительства есть четкий ориентир относительно того, какой должна быть средняя зарплата в Украине на 2021 год - в долларовом эквиваленте это $620. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал при подписании нового трехстороннего Генерального соглашения с профсоюзами и работодателями, сообщает Правительственный портал.

По словам Гройсмана, средняя зарплата в $620 - "абсолютно реальный показатель, который поможет увеличить мотивацию украинцев работать на собственную экономику".

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В Кабмине отмечают, что в новом соглашении с профсоюзами сделан акцент на продвижении отечественного производителя на внутреннем и внешнем рынках. В частности, определены общие обязательства по созданию: конкурентоспособных рабочих мест; условий для легализации занятости и оплаты труда; совершенствование системы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, профессионального обучения работников.

Впервые в Соглашении содержатся обязательства непосредственно работодателей, связанные с обеспечением надлежащего уровня охраны и условий труда, лечения и оздоровления работников.

Напомним, по данным Госстата, в апреле средняя номинальная зарплата составляла 10 237 грн.

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