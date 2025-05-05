Индия отозвала своего представителя в МВФ, публично раскритиковавшего фонд

Субраманиан назвал прогнозы фонда по росту экономики Индии "последовательно неточными" и заявил, что его собственные прогнозы были "намного точнее"

Фото: EPA

Индия досрочно отозвала своего исполнительного директора в Международном валютном фонде К.В. Субраманиана — бывшего главного экономического советника премьер-министра Нарендры Моди, публично критиковавшего аналитику МВФ, пишет Bloomberg.

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Назначение Субраманиана было прекращено с 30 апреля – на шесть месяцев раньше запланированного истечения трехлетнего срока. Это решение, по словам источников, было принято в офисе премьер-министра Индии после того, как Субраманиан нарушил протокол, публично выражая несогласие с аналитикой МВФ, в частности назвав прогнозы фонда по росту экономики Индии "последовательно неточными".

В одном из постов в соцсети X Субраманиан заявил, что его собственные прогнозы были "намного точнее" оценок МВФ. В декабре он также через официальные каналы раскритиковал позицию фонда относительно "чрезмерного" вмешательства центрального банка Индии в валютный рынок, а также подверг сомнению их прогнозы роста.

Несмотря на то, что подобные ответы являются привычной частью годовых обзоров стран (так называемых оценок по статье IV), именно форма и тон критики стали причиной напряжения. МВФ в своем заявлении подтвердил увольнение Субраманиана как решение правительства Индии, поблагодарив его за работу и пожелав успехов в будущем.

Новым временным представителем Индии в МВФ станет Парамешваран Айер – действующий представитель Индии во Всемирном банке в Вашингтоне. Он будет временно представлять также Шри-Ланку, Бангладеш и Бутан, пока Нью-Дели ищет постоянную замену.