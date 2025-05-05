Індія відкликала свого представника в МВФ, який публічно розкритикував фонд

Субраманіан назвав прогнози фонду щодо зростання економіки Індії "послідовно неточними" і заявив, що його власні прогнози були "набагато точнішими"

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Індія достроково відкликала свого виконавчого директора в Міжнародному валютному фонді К.В. Субраманіана — колишнього головного економічного радника прем’єр-міністра Нарендри Моді, який публічно критикував аналітику МВФ, пише Bloomberg.

Призначення Субраманіана було припинено з 30 квітня — на шість місяців раніше запланованого завершення трирічного терміну. Це рішення, за словами джерел, ухвалили в офісі прем’єр-міністра Індії після того, як Субраманіан порушив протокол, публічно висловлюючи незгоду з аналітикою МВФ, зокрема назвавши прогнози фонду щодо зростання економіки Індії "послідовно неточними".

В одному з постів у соцмережі X Субраманіан заявив, що його власні прогнози були "набагато точнішими" за оцінки МВФ. У грудні він також через офіційні канали розкритикував позицію фонду щодо "надмірного" втручання центрального банку Індії в валютний ринок, а також поставив під сумнів їхні прогнози зростання.

Попри те, що подібні відповіді є звичною частиною річних оглядів країн (так званих оцінок за статтею IV), саме форма та тон критики стали причиною напруження. МВФ у своїй заяві підтвердив звільнення Субраманіана як рішення уряду Індії, подякувавши йому за роботу та побажавши успіхів у майбутньому.

Новим тимчасовим представником Індії у МВФ стане Парамешваран Айєр — чинний представник Індії у Світовому банку у Вашингтоні. Він тимчасово представлятиме також Шрі-Ланку, Бангладеш і Бутан, поки Нью-Делі шукає постійну заміну.