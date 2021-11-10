Индустрия "денег до зарплаты" стремительно растет. Кто на этом зарабатывает – Forbes

За первую половину 2021 года украинские финансовые компании выдали более 7 млн микрокредитов. Наибольший доход на этом рынке у Moneyveo – 1,6 млрд грн. Самая большая прибыль у ШвидкоГроші – 151 млн грн, пишет Forbes.

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Наиболее прибыльная компания в первом полугодии 2021 года – Потребительский центр (бренд ШвидкоГроші), получившая 156,1 млн грн прибыли. Она принадлежит экс-топ-менеджеру СКМ Амиру Айсаутову и семье Андрея Киселева, владельца компании-экспортера металлолома УкрМет и экс-нардепу от Оппозиционного блока.

На втором месте – Авентус Украина (Credit plus, владелец – литовский микрофинансовый холдинг Aventus Group), 135,8 млн грн. Третья – еще одна компания из орбиты Киселева и Айсаутова – УкрКредитФинанс (бренды Credit Kasa и На Все), 67,3 млн грн.

По данным Opendatabot, в 2021 году украинцы получают около 1,2 млн микрокредитов в месяц, или на 22% больше, чем в 2019-м. По подсчетам НБУ, в первой половине 2021 года в 88% случаев украинские заемщики оформляли кредиты онлайн (в 2020-м – 82%). По оценке USAID, общая сумма таких кредитов достигла в 2020 году 48 млрд грн. За последние четыре года рынок "денег до зарплаты" вырос в 4,5 раза.

В октябре НБУ утвердил требования по раскрытию небанковскими финучреждениями полной информации об условиях потребительских кредитов и о полной стоимости кредита для потребителя.

По данным проекта USAID "Трансформация денежного сектора", размер средней настоящей годовой процентной ставки по микрокредитам, которые предлагают финучреждения, составляет 28 000%, по банковским кредитам на личные цели – 121% годовых.

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Юрий Тарасовский

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