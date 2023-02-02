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Инфляция. Федрезерв США замедлил, но не прекратил повышение процентной ставки

Цей матеріал також доступний українською
02.02.2023, 09:27
Инфляция. Федрезерв США замедлил, но не прекратил повышение процентной ставки - Фото
Фото: EPA

Федеральный резерв США в среду объявил о повышении базовой ставки на 0,25 процентного пункта – до 4,5-4,75%. Предыдущие повышения были более значительными: на прошлом заседании Федрезерв увеличил ставку на 0,5 п.п., а до этого повышал ее четыре раза подряд по 0,75 п.п.

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Теперь ставка федерального финансирования находится на уровне, который в последний раз был в 2007 году накануне мирового финансового кризиса.

"Последние показатели указывают на умеренный рост расходов и производства. Прирост числа рабочих мест в последние месяцы был устойчивым, а уровень безработицы оставался низким. Инфляция несколько ослабла, но остается высокой", – говорится в коммюнике ведомства.

Учитывая, что в США целевой ориентир инфляции установлен на уровне 2%, а она втрое выше – в декабре было 6,5%, Федрезерв готов к дальнейшему повышению базовой ставки.

По словам главы ФРС Джерома Пауэлла, "нужно гораздо больше доказательств того, что инфляция замедляется".

Ценовая стабильность является краеугольным камнем экономики, поэтому дальнейшее повышение процентных ставок необходимо, считает он. Члены Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) на заседании обсуждали возможность повышения ставки еще несколько раз до того, как сделать паузу.

По словам Пауэлла, ФРС должен будет еще некоторое время проводить ограничительную денежно-кредитную политику, чтобы получить от нее полный экономический эффект.

Он также отметил необходимость увеличения лимита госдолга США, потому что другие остальные варианты "высокорискованны". "Не думайте, что ФРС сможет защитить экономику в случае дефолта", – заявил он.

  • На прошлой неделе НБУ дал прогноз инфляции в Украине на три года. Он ожидает ее замедления до 18,7% в этом году и 10,4% – в следующем. В 2025 году индекс потребительских цен может вернуться к однозначному уровню – 6,7%.
Андрій Водяний
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Джером Пауэлл США инфляция ФРС
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