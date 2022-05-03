Инфляция разогналась почти до 16%. Много, но несопоставимо меньше, чем в 2015-м – НБУ

Инфляция в Украине в апреле ускорилась почти до 16%. Глава Национального банка Кирилл Шевченко в колонке на НВ Бизнес заявил, что это много, но несопоставимо меньше, чем в кризисном 2015 году.

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"В апреле инфляция составила 15,9%, а в конце года она может превысить 20%. Это значительный уровень роста цен, но контролируемый. И такие показатели несопоставимы с 2015 годом, когда в отдельные месяцы инфляция достигала 60%", – написал Шевченко.

Он заявил, что НБУ имеет значительный опыт борьбы с инфляцией, но рыночные механизмы в условиях войны оказывают ограниченное влияние.

"Но как только заработают каналы монетарной трансмиссии и снизится неопределенность, мы вернемся к режиму инфляционного таргетирования, который в свое время помог преодолеть ту же инфляцию в 60%", – заявил Шевченко.

После этого инфляция должна постепенно вернуться к целевому уровню 5%.

В марте инфляция в Украине составила 13,7%, в феврале – 10,7%.

Потребительские цены в Украине по итогам 2021 года выросли на 10%, что является самым большим показателем с 2017 года.

Андрей Водяный

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