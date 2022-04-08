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Инфляция в Украине ускорилась до 13,7%. Дорожают продукты и лекарства

Цей матеріал також доступний українською
08.04.2022, 17:14
Инфляция в Украине ускорилась до 13,7%. Дорожают продукты и лекарства - Фото
Фото: depositphotos.com

Инфляция на потребительском рынке в марте 2022 года по сравнению с февралем составила 4,5%, с начала года – 7,6%, к марту прошлого года – 13,7%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.      

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 6,2%. Больше всего (на 21,3% и 15,5%) подорожали фрукты и овощи. На 3,5-9,8% выросли цены рис, муку, сахар, сало, подсолнечное масло, рыбу и продукты из рыбы, макароны, молоко, масло, сыр и яйца, безалкогольные напитки, мясо и мясопродукты.  

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Одежда и обувь подорожали: в том числе одежда – на 13,3%, обувь – на 12,5%.  

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,5% произошел в основном из-за повышения цен на аренду жилья на 4%, содержания и ремонта жилья – на 2,2%.  

Цены в сфере здравоохранения выросли на 5,6%, в первую очередь за счет удорожания фармацевтической продукции на 8,1%. 

Инфляция в Украине ускорилась до 13,7%. Дорожают продукты и лекарства

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Роман Брыль
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