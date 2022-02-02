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Инфляция в еврозоне ускорилась до рекордных 5,1% из-за цен на энергоносители

Цей матеріал також доступний українською
02.02.2022, 15:58
Инфляция в еврозоне ускорилась до рекордных 5,1% из-за цен на энергоносители - Фото
Фото: depositphotos.com

Инфляция в 19 странах еврозоны в январе ускорилась до 5,1% по сравнению с январем 2021 года, что является самым высоким значением показателя за всю историю. Об этом пишет агентство Reuters.  

Всплеск инфляции связан с высокими ценами на энергоносители и продукты питания. 

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После публикации данных об инфляции Европейский центробанк (ЕЦБ) признал, что рост цен не является временным и потребуются дополнительные меры, чтобы снизить уровень инфляции до целевого показателя в 2%. 

В четверг, 3 февраля, ЕЦБ проведет заседания, чтобы обсудить меры по сдерживанию цен. 

По мнению опрошенных агентством аналитиков, высокая инфляция подтолкнет ЕЦБ к повышению учетной ставки, хотя ранее регулятор заявлял, что повышение ставки в 2022 году "маловероятно".  

В ЕЦБ считают, что инфляция замедлится до 2% к концу года благодаря низким темпам роста заработной платы. 

Аналитики считают такой сценарий маловероятным из-за резкого падения уровня безработицы (7%), что заставляет работодателей поднимать зарплаты при найме новых работников. 

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Роман Брыль
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