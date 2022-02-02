Инфляция в еврозоне ускорилась до рекордных 5,1% из-за цен на энергоносители

Инфляция в 19 странах еврозоны в январе ускорилась до 5,1% по сравнению с январем 2021 года, что является самым высоким значением показателя за всю историю. Об этом пишет агентство Reuters.

Всплеск инфляции связан с высокими ценами на энергоносители и продукты питания.

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После публикации данных об инфляции Европейский центробанк (ЕЦБ) признал, что рост цен не является временным и потребуются дополнительные меры, чтобы снизить уровень инфляции до целевого показателя в 2%.

В четверг, 3 февраля, ЕЦБ проведет заседания, чтобы обсудить меры по сдерживанию цен.

По мнению опрошенных агентством аналитиков, высокая инфляция подтолкнет ЕЦБ к повышению учетной ставки, хотя ранее регулятор заявлял, что повышение ставки в 2022 году "маловероятно".

В ЕЦБ считают, что инфляция замедлится до 2% к концу года благодаря низким темпам роста заработной платы.

Аналитики считают такой сценарий маловероятным из-за резкого падения уровня безработицы (7%), что заставляет работодателей поднимать зарплаты при найме новых работников.

В декабре 2021 года уровень инфляции в 19 странах еврозоны вырос до 5% по сравнению с декабрем прошлого года.

31 января 2022 года Евростат сообщил, что по первой предварительной оценке ВВП Евросоюза, как и 19 стан еврозоны, вырос на 5,2% в 2021 году по сравнению с предыдущим годом.

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Роман Брыль

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