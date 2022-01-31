Экономический рост в Евросоюзе ускорился до 5,2% в 2021 году – Евростат

По первой предварительной оценке, ВВП Евросоюза, как и 19 стан еврозоны, вырос на 5,2% в 2021 году по сравнению в предыдущим годом. Об этом сообщает Евростат.

По итогам четвертого квартала ВВП ЕС увеличился на 0,4% по сравнению в третьим кварталом до 4,8%, ВВП еврозоны – на 0,3% до 4,6%.

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Среди государств-членов ЕС, по которым имеются данные за четвертый квартал 2021 года, Испания зафиксировала самый высокий рост ВВП по сравнению с предыдущим кварталом (+2,0%), за ней следуют Португалия (+1,6%) и Швеция (+1,4%).

Падение ВВП в четвертом квартале зафиксировано в Австрии (-2,2%), Германии (-0,7%) и Латвии (-0,1%).

Это первая из трех предварительных оценок Евростата динамики роста европейской экономики. Вторая будет опубликована 15 февраля.

25 января 2022 года МВФ ухудшил прогноз роста глобального ВВП в 2022 году на 0,5 п.п. до 4,4%.

27 января экономика США выросла на 5,7% за 2021 год и это самый высокий показатель со времен Рейгана.

29 января украинский долларовый ВВП впервые достиг $200 млрд.

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Роман Брыль

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