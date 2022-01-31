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Экономический рост в Евросоюзе ускорился до 5,2% в 2021 году – Евростат

Цей матеріал також доступний українською
31.01.2022, 13:51
Экономический рост в Евросоюзе ускорился до 5,2% в 2021 году – Евростат - Фото
Фото: depositphotos.com

По первой предварительной оценке, ВВП Евросоюза, как и 19 стан еврозоны, вырос на 5,2% в 2021 году по сравнению в предыдущим годом. Об этом сообщает Евростат.

По итогам четвертого квартала ВВП ЕС увеличился на 0,4% по сравнению в третьим кварталом до 4,8%, ВВП еврозоны – на 0,3% до 4,6%. 

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Среди государств-членов ЕС, по которым имеются данные за четвертый квартал 2021 года, Испания зафиксировала самый высокий рост ВВП по сравнению с предыдущим кварталом (+2,0%), за ней следуют Португалия (+1,6%) и Швеция (+1,4%).  

Падение ВВП в четвертом квартале зафиксировано в Австрии (-2,2%), Германии (-0,7%) и Латвии (-0,1%).  

Экономический рост в Евросоюзе ускорился до 5,2% в 2021 году – Евростат

Это первая из трех предварительных оценок Евростата динамики роста европейской экономики. Вторая будет опубликована 15 февраля.  

Экономический рост в Евросоюзе ускорился до 5,2% в 2021 году – Евростат

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Роман Брыль
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