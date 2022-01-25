МВФ ухудшил прогноз роста глобальной экономики на 2022 год из-за омикрона

МВФ ухудшил прогноз роста глобального ВВП в 2022 году на 0,5 п.п. до 4,4%. Об этом говорится в январском отчете World Economic Outlook.

Причина понижения прогноза: новые ограничения на передвижения из-за распространения штамма коронавируса омикрон, рост цен на энергоносители и их перебои с поставками, высокая инфляция в США и в ряде развивающихся стран, и сокращение сектора недвижимости в Китае, говорится в отчете.

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Согласно прогнозу МВФ, рост мировой экономики замедлится с 5,9% в 2021 году до 4,4% в 2022 году и до 3,8% в 2023 году.

В Фонде отмечают, что появление новых вариантов COVID-19 может продлить пандемию и вызвать новые экономические потрясения.

Кроме того, сбои в цепочках поставок, волатильность цен на энергоносители и локальные проблемы с заработной платой означают высокую неопределенность в отношении инфляции.

По мере повышения учетных ставок в странах с развитой экономикой могут возникнуть риски для финансовой стабильности и потоков капитала, валют и бюджетных позиций в развивающихся странах, особенно с учетом значительного увеличения уровня долга за последние два года.

В МВФ отмечают, что в текущем году могут возникнуть и новые риски из-за геополитической напряженности или в случае крупных стихийных бедствий.

25 ноября 2021 года МВФ второй раз за осень ухудшил прогноз роста ВВП Украины на 2021 год.

28 декабря Минэкономики снизило прогноз роста ВВП Украины на 2022 год из-за новых COVID-угроз.

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Роман Брыль

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