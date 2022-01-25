МВФ ухудшил прогноз роста глобальной экономики на 2022 год из-за омикрона
МВФ ухудшил прогноз роста глобального ВВП в 2022 году на 0,5 п.п. до 4,4%. Об этом говорится в январском отчете World Economic Outlook.
Причина понижения прогноза: новые ограничения на передвижения из-за распространения штамма коронавируса омикрон, рост цен на энергоносители и их перебои с поставками, высокая инфляция в США и в ряде развивающихся стран, и сокращение сектора недвижимости в Китае, говорится в отчете.
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Согласно прогнозу МВФ, рост мировой экономики замедлится с 5,9% в 2021 году до 4,4% в 2022 году и до 3,8% в 2023 году.
В Фонде отмечают, что появление новых вариантов COVID-19 может продлить пандемию и вызвать новые экономические потрясения.
Кроме того, сбои в цепочках поставок, волатильность цен на энергоносители и локальные проблемы с заработной платой означают высокую неопределенность в отношении инфляции.
По мере повышения учетных ставок в странах с развитой экономикой могут возникнуть риски для финансовой стабильности и потоков капитала, валют и бюджетных позиций в развивающихся странах, особенно с учетом значительного увеличения уровня долга за последние два года.
В МВФ отмечают, что в текущем году могут возникнуть и новые риски из-за геополитической напряженности или в случае крупных стихийных бедствий.
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