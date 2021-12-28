Минэкономики снизило прогноз роста ВВП Украины на 2022 год из-за новых COVID-угроз
Министерство экономики снизило прогноз роста ВВП Украины на 2022 год с 3,8% до 3,6%. Об этом пишет агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на данные от первого вице-премьера, министра экономики Юлии Свириденко.
Снижение прогноза связано с новыми вызовами из-за продления коронавирусных ограничений, уточняют в агентстве.
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"Министерство ожидало, что ограничения для экономики будут сняты раньше, но обнаружение новых случаев и очередные волны COVID-19 свидетельствуют о том, что предприятиям может понадобиться больше времени, чтобы адаптироваться к новым условий", – объяснила Свириденко.
Она добавила, что прогноз инфляции на следующий год остается неизменным: 5%, плюс-минус 1%.
По итогу 2021 года правительство ожидает восстановление экономики на 4,1%. В октябре Нацбанк Украины ухудшил свой прогноз роста ВВП с 3,8% до 3,1%.
- 25 ноября 2021 года МВФ ухудшил оценку роста экономики Украины в 2021 году до 3,2%. В октябре МВФ также понижал прогноз роста ВВП – до 3,5%. Свои прогнозы по росту ВВП Украины снизили также J.P. Morgan и НБУ.
- 29 ноября министр экономики Юлия Свириденко указала, что Украина завершит 2021 год с самым высоким долларовым ВВП за всю историю – ориентировочно $195 млрд.
- 20 декабря Госстат улучшил оценку роста ВВП в третьем квартале.
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