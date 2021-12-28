UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Минэкономики снизило прогноз роста ВВП Украины на 2022 год из-за новых COVID-угроз

Цей матеріал також доступний українською
28.12.2021, 15:23
Минэкономики снизило прогноз роста ВВП Украины на 2022 год из-за новых COVID-угроз - Фото
Юлия Свириденко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Министерство экономики снизило прогноз роста ВВП Украины на 2022 год с 3,8% до 3,6%. Об этом пишет агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на данные от первого вице-премьера, министра экономики Юлии Свириденко.   

Снижение прогноза связано с новыми вызовами из-за продления коронавирусных ограничений, уточняют в агентстве.  

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

"Министерство ожидало, что ограничения для экономики будут сняты раньше, но обнаружение новых случаев и очередные волны COVID-19 свидетельствуют о том, что предприятиям может понадобиться больше времени, чтобы адаптироваться к новым условий", – объяснила Свириденко. 

Она добавила, что прогноз инфляции на следующий год остается неизменным: 5%, плюс-минус 1%. 

По итогу 2021 года правительство ожидает восстановление экономики на 4,1%. В октябре Нацбанк Украины ухудшил свой прогноз роста ВВП с 3,8% до 3,1%. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
рост ввп минэкономики Юлия Свириденко
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 