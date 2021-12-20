Госстат улучшил оценку роста ВВП в третьем квартале

Реальный ВВП Украины в третьем квартале 2021 года вырос на 2,7% (предварительная оценка – 2,4%) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщила Государственная служба статистики 20 декабря.

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По данным Госстата, по сравнению со вторым кварталом (с учетом сезонного фактора) ВВП вырос на 1,5% (предварительная оценка – 1,4%).

Номинальный ВВП за отчетный период составил 1 трлн 498,4 млрд грн, а из расчета на одно лицо – 36 015 грн.

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22 июня Госстат ухудшил оценку падения ВВП в первом квартале. Реальный ВВП вырос на 5,7% во втором квартале 2021 года по сравнению со вторым кварталом прошлого года.

25 ноября МВФ ухудшил оценку роста экономики Украины в 2021 году до 3,2%. В октябре МВФ также понижал прогноз роста ВВП – до 3,5%.

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Юрий Тарасовский

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