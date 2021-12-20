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Госстат улучшил оценку роста ВВП в третьем квартале

Цей матеріал також доступний українською
20.12.2021, 16:26
Госстат улучшил оценку роста ВВП в третьем квартале - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Реальный ВВП Украины в третьем квартале 2021 года вырос на 2,7% (предварительная оценка – 2,4%) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщила Государственная служба статистики 20 декабря.

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По данным Госстата, по сравнению со вторым кварталом (с учетом сезонного фактора) ВВП вырос на 1,5% (предварительная оценка – 1,4%).

Номинальный ВВП за отчетный период составил 1 трлн 498,4 млрд грн, а из расчета на одно лицо – 36 015 грн.

Читайте также: Разбор | ВВП Украины достиг максимума, но все почти плохо. Что ждет экономику в 2022 году?

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Юрий Тарасовский
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ВВП ввп украины
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