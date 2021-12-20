Госстат улучшил оценку роста ВВП в третьем квартале
20.12.2021, 16:26
Иллюстративное фото: pixabay.com
Реальный ВВП Украины в третьем квартале 2021 года вырос на 2,7% (предварительная оценка – 2,4%) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщила Государственная служба статистики 20 декабря.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
По данным Госстата, по сравнению со вторым кварталом (с учетом сезонного фактора) ВВП вырос на 1,5% (предварительная оценка – 1,4%).
Номинальный ВВП за отчетный период составил 1 трлн 498,4 млрд грн, а из расчета на одно лицо – 36 015 грн.
Читайте также: Разбор | ВВП Украины достиг максимума, но все почти плохо. Что ждет экономику в 2022 году?
- 22 июня Госстат ухудшил оценку падения ВВП в первом квартале. Реальный ВВП вырос на 5,7% во втором квартале 2021 года по сравнению со вторым кварталом прошлого года.
- 25 ноября МВФ ухудшил оценку роста экономики Украины в 2021 году до 3,2%. В октябре МВФ также понижал прогноз роста ВВП – до 3,5%.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев • Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Графічний дизайнер (рівень middle)Разместить вакансию
Киев • ЛІГА.net
Последние новости
Комментарии