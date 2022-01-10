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В еврозоне инфляция достигла нового исторического максимума

Цей матеріал також доступний українською
10.01.2022, 10:54
В еврозоне инфляция достигла нового исторического максимума - Фото
Фото: depositphotos.com

Уровень инфляции в 19 странах еврозоны вырос в декабре до 5% по сравнению с декабрем прошлого года, вызвав сомнения относительно того, как быстро ослабнет ценовое давление в этом году. Это рекордный показатель за почти двадцатилетнюю историю обращения евро, свидетельствуют данные Евростата, сообщает Financial Times

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Отмечается, что темп роста инфляции ускорил резкий рост цен на энергоносители и продукты питания в еврозоне. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали снижения показателя до 4,7% в декабре по сравнению с предыдущим рекордным значением в ноябре — 4,9%.

Financial Times также сообщает, что неожиданное увеличение темпов инфляции, вероятно, заставит Европейский центральный банк сократить свои монетарные стимулы быстрее, чем планировалось. Несмотря на то что рынок ожидает замедления роста цен уже с января 2022 года, темпы инфляции продолжат опережать целевой показатель ЕЦБ на 2% большую часть года, сообщает издание.

Карстен Бжески, глава отдела глобальных макроэкономических исследований в международной нидерландской финансовой группе ING, сообщил FT,  что сейчас рост цен на пике, но инфляция будет оставаться высокой, по крайней мере до конца лета.

По данным Евростата, энергоресурсы, на фоне изменившихся в пандемию глобальных цепочек поставок и ковидных ограничений, подорожали на 26% по сравнению с показателем годичной давности. Без учета этого показателя, а также роста цен на продовольствие, базовая инфляция в еврозоне в декабре составила 2,6% в годовом выражении.

Статистику о евро, включая инфляцию, начали собирать за два года до фактического запуска европейской валюты в 1999 году. В течение первых трех лет евро имел статус "виртуальной" валюты, которая торговалась на валютных рынках и использовалась для целей бухгалтерского учета и электронных платежей. В 2002 году банкноты и монеты евро впервые поступили в обращение, заменив исторические валюты европейских стран.
  • Уровень годовой инфляции в еврозоне достиг 4,1% в октябре по сравнению с 3,4% в сентябре, а в ЕС – 4,4% против 3,6%. 
  • Уровень инфляции вырос до самого высокого значения за все время, на протяжении которого ведется статистика относительно данного показателя – 4,9% в ноябре. 
  • Потребительские цены в США в ноябре выросли самыми быстрыми темпами почти за 40 лет.

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Наталия Фреик
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еврозона инфляция ЕЦБ энергоносители
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