Инфляция в США замедлилась. Потребительские цены упали впервые за четыре года

Замедление инфляции связано с падением цен на бензин и автомобили

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Годовая инфляция в США замедлилась до 3% в июне с 3,3% в мае. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данными Министерства труда.

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При этом индекс потребительских цен снизился до -0,1% – самого низкого показателя с мая 2020 года.

Замедление инфляции связано с падением цен на бензин, на новые и подержанные автомобили, а рост цен на жилье замедлился до самого низкого уровня с августа 2021 года.

Базовая инфляция, исключающая цены на продукты питания и энергоносители, также замедлилась до трехлетнего минимума в 3,3%.

Позитивные новости о динамике инфляции повысили ожидания инвесторов, что снижение процентных ставок Федеральной резервной системой произойдет уже в сентябре. Пока ставки находятся на 23-летнем максимуме.