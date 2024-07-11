Інфляція у США сповільнилася. Споживчі ціни впали вперше за чотири роки

Сповільнення інфляції пов'язане з падінням цін на бензин та автомобілі

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Річна інфляція у США сповільнилася до 3% у червні з 3,3% у травні. Про це повідомляє CNN із посиланням на дані Міністерства праці.

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При цьому індекс споживчих цін знизився до -0,1% – найнижчого показника з травня 2020 року.

Сповільнення інфляції пов'язане з падінням цін на бензин, на нові та вживані автомобілі, а зростання цін на житло сповільнилося до найнижчого рівня із серпня 2021 року.

Базова інфляція, яка не враховує ціни на харчові продукти та енергоносії, також сповільнилася до трирічного мінімуму 3,3%.

Позитивні новини про динаміку інфляції підвищили очікування інвесторів, що зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою відбудеться вже у вересні. Поки що ставки знаходяться на 23-річному максимумі.