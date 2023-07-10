Инфляция в Украине снизилась до 12,8%. Это самый низкий показатель с февраля 2022 года
Инфляция в Украине в годовом выражении в июне замедлилась до 12,8%, сообщила Государственная служба статистики.
В месячном измерении в июне инфляция ускорилась с 0,5% до 0,8%, но базовая инфляция в прошлом месяце замедлилась до -0,1% с +0,3% в мае.
Что подорожало в мае
На потребительском рынке цены на продукты питания и безалкогольные напитки за месяц выросли на 0,1%. Больше всего – на 1,9% – подорожало мясо. На 0,2–1,0% подорожали овощи, кисломолочная продукция, безалкогольные напитки, рыба, хлеб.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,8%, в том числе на табачные изделия – на 1,5%, алкогольные напитки – на 0,2%.
Госстат зафиксировал значительный рост коммунальных тарифов – они выросли на 11,9%, главным образом в результате повышения цен на электроэнергию на 69,7%.
В сфере связи цены выросли на 0,5% из-за повышения тарифов на местную телефонную связь на 13,8%.
Что подешевело в мае
На 0,5-4,1% подешевели яйца, рис, продукты переработки зерновых, подсолнечное масло, фрукты, сало, молоко, сыры.
Одежда и обувь подешевели на 3,0%, в том числе обувь – на 3,0%, одежда – на 3,1%.
Цены на транспорт снизились на 0,8% в основном из-за удешевления топлива и смазочных масел на 2,0%.
- Национальный банк в апреле прогнозировал, что по итогам 2023 года инфляция составит 14,8%. В 2024 году она замедлится до 9,6%, а в 2025 году вернется в целевой коридор – 6%.
- Поскольку инфляция замедляется быстрее, чем ожидалось, НБУ может начать снижение учетной ставки уже в июле.