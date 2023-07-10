Инфляция в Украине снизилась до 12,8%. Это самый низкий показатель с февраля 2022 года

Темпы роста цен в Украине практически вернулись на уровень, который был до начала полномасштабного вторжения России

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Инфляция в Украине в годовом выражении в июне замедлилась до 12,8%, сообщила Государственная служба статистики.

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Это самый низкий показатель с февраля прошлого года, когда цены в годовом выражении выросли на 10,7%. В мае 2023 года инфляция составила 15,3%.



В месячном измерении в июне инфляция ускорилась с 0,5% до 0,8%, но базовая инфляция в прошлом месяце замедлилась до -0,1% с +0,3% в мае.

Что подорожало в мае

На потребительском рынке цены на продукты питания и безалкогольные напитки за месяц выросли на 0,1%. Больше всего – на 1,9% – подорожало мясо. На 0,2–1,0% подорожали овощи, кисломолочная продукция, безалкогольные напитки, рыба, хлеб.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,8%, в том числе на табачные изделия – на 1,5%, алкогольные напитки – на 0,2%.

Госстат зафиксировал значительный рост коммунальных тарифов – они выросли на 11,9%, главным образом в результате повышения цен на электроэнергию на 69,7%.

В сфере связи цены выросли на 0,5% из-за повышения тарифов на местную телефонную связь на 13,8%.

Что подешевело в мае

На 0,5-4,1% подешевели яйца, рис, продукты переработки зерновых, подсолнечное масло, фрукты, сало, молоко, сыры.

Одежда и обувь подешевели на 3,0%, в том числе обувь – на 3,0%, одежда – на 3,1%.

Цены на транспорт снизились на 0,8% в основном из-за удешевления топлива и смазочных масел на 2,0%.