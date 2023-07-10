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Інфляція в Україні впала до 12,8%. Це найнижчий показник з лютого 2022 року

10.07.2023, 17:28
Інфляція в Україні впала до 12,8%. Це найнижчий показник з лютого 2022 року - Фото
Фото: depositphotos.com

Інфляція в Україні у річному вираженні у червні сповільнилась до 12,8%, повідомила в понеділок Державна служба статистики.

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Це найнижчий показник з лютого минулого року, коли ціни у річному вираженні виросли на 10,7%. У травні 2023 року інфляція становила 15,3%.

У місячному вимірі у червні інфляція прискорилась з 0,5% до 0,8%, але базова інфляція минулого місяця сповільнилась до -0,1% з +0,3% у травні.

Що подорожчало у травні

На споживчому ринку ціни на продукти харчування та безалкогольні напої за місяць зросли на 0,1%. Найбільше – на 1,9% – подорожчало м'ясо. На 0,2-1,0% подорожчали овочі, кисломолочна продукція, безалкогольні напої, риба, хліб.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,8%, зокрема на тютюнові вироби – на 1,5%, алкогольні напої – на 0,2.

Держстат зафіксував значне зростання комунальних тарифів – вони зросли на 11,9%, головним чином внаслідок підвищення цін на електроенергію на 69,7%.

У сфері зв'язку ціни зросли на 0,5% через підвищення тарифів на місцевий телефонний зв'язок на 13,8%.

Що подешевшало у травні

Водночас на 0,5-4,1% подешевшали яйця, рис, продукти переробки зернових, соняшникова олія, фрукти, сало, молоко, сири.

Одяг і взуття подешевшали на 3,0%, зокрема взуття – на 3,0, одяг – на 3,1%.

Ціни на транспорт знизилися на 0,8% в основному через здешевлення палива та мастил на 2,0%.

Андрій Водяний
Держстатінфляція
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