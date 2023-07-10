Інфляція в Україні впала до 12,8%. Це найнижчий показник з лютого 2022 року
Інфляція в Україні у річному вираженні у червні сповільнилась до 12,8%, повідомила в понеділок Державна служба статистики.
Це найнижчий показник з лютого минулого року, коли ціни у річному вираженні виросли на 10,7%. У травні 2023 року інфляція становила 15,3%.
У місячному вимірі у червні інфляція прискорилась з 0,5% до 0,8%, але базова інфляція минулого місяця сповільнилась до -0,1% з +0,3% у травні.
Що подорожчало у травні
На споживчому ринку ціни на продукти харчування та безалкогольні напої за місяць зросли на 0,1%. Найбільше – на 1,9% – подорожчало м'ясо. На 0,2-1,0% подорожчали овочі, кисломолочна продукція, безалкогольні напої, риба, хліб.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,8%, зокрема на тютюнові вироби – на 1,5%, алкогольні напої – на 0,2.
Держстат зафіксував значне зростання комунальних тарифів – вони зросли на 11,9%, головним чином внаслідок підвищення цін на електроенергію на 69,7%.
У сфері зв'язку ціни зросли на 0,5% через підвищення тарифів на місцевий телефонний зв'язок на 13,8%.
Що подешевшало у травні
Водночас на 0,5-4,1% подешевшали яйця, рис, продукти переробки зернових, соняшникова олія, фрукти, сало, молоко, сири.
Одяг і взуття подешевшали на 3,0%, зокрема взуття – на 3,0, одяг – на 3,1%.
Ціни на транспорт знизилися на 0,8% в основному через здешевлення палива та мастил на 2,0%.
- Національний банк у квітні прогнозував, що за підсумками 2023 року інфляція становитиме 14,8%. У 2024 році вона сповільниться до 9,6%, а у 2025 році повернеться в цільовий коридор – 6%.
- Оскільки інфляція сповільнюється швидше, ніж очікувалось, НБУ може почати зниження облікової ставки вже в липні.
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