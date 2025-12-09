Инфляция в Украине впервые за год опустилась ниже 10%

Фото: EPA / MYKOLA TYS

Потребительские цены в Украине в ноябре 2025 года по сравнению с октябрем выросли на 0,4%, а в годовом выражении – по сравнению с ноябрем 2024 года – на 9,3%, сообщила во вторник Государственная служба статистики.

Годовая инфляция вернулась к однознаковому показателю впервые с октября 2024 года.

Базовая инфляция (не охватывает краткосрочные неравномерные изменения цен, вызванные сезонными или административными факторами) составила 0,3% за ноябрь и также 9,3% в годовом выражении.

Больше всего в ноябре подорожали яйца (+12,6%), овощи и рыбная продукция, масло, макароны, молоко, масло, хлеб. В то же время снизились цены на фрукты, свинину, сахар, мясо птицы и рис. Одежда и обувь подешевели на 2,3%.

Коммунальные тарифы в течение месяца оставались стабильными, зафиксировано повышение только цен на уборку мусора.