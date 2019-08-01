Иностранцы купили украинских гособлигаций еще на 13 млрд грн

Нерезиденты 1 августа купили украинских облигаций государственного займа (ОВГЗ) на 12,65 млрд грн, увеличив свой портфель на 17,2%, свидетельствуют данные Национального банка (НБУ).

Теперь портфель ОВГЗ иностранцев составляет рекордные 86,41 млрд грн.

В целом портфель ОВГЗ увеличился на 14,96 млрд грн (на 1,9%) - до 803,4 млрд грн.

Объем ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений, юрлиц - увеличился на 34 млн грн (на 1,3%) - до 26,24 млрд грн, физлиц - на 3 млн грн (на 0,4%), до 9,43 млрд грн.

30 июля Министерство финансов разместило гривневые ОВГЗ на 17,2 млрд грн, из которых 10,9 млрд грн составили популярные среди нерезидентов 5,5-летние бумаги.

31 июля центробанк США впревые за 11 лет снизил базовую ставку, что приведет к удешевлению американских долговых бумаг. Для инвесторов более привлекательными могут стать гособлигации развивающихся стран, включая Украину.

Активная покупка иностранцами украинских ОВГЗ в последние месяцы привела к притоку валюты в Украину и значительно повлияла на укрепление гривни.

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