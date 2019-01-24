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24.01.2019, 13:34

Иностранцы увеличили вложения в украинские облигации

Иностранцы увеличили вложения в украинские облигации

По данным НБУ, нерезиденты по итогам еженедельного аукциона вложили в украинские облигации 9,6 млрд грн

Нерезиденты стали активней инвестировать в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины, свидетельствуют данные Национального банка.

По данным НБУ, объем вложений нерезидентов в ОВГЗ Украины по итогам еженедельного аукциона вырос на 22,7%  (или 1,78 млрд грн) до 9,6 млрд грн.

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Согласно информации Нацбанка, иностранцы покупают гривневые ОВГЗ второй аукцион подряд. По словам замглавы НБУ Олега Чурия, 15 января иностранные покупатели вложили в облигации внутреннего госзайма $150 млн.

Ранее совет НБУ предложил разработать программу выпуска целевых облигаций внутреннего госзайма для финансирования отдельных отраслей экономики.

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Теги: ОВГЗ, облигации внутреннего госзайма
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