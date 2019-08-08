Инвесторы нарастили скупку украинских гособлигаций в 14 раз

Портфель облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) в собственности иностранных инвесторов по итогам еженедельного аукциона достиг 87,7 млрд грн, увеличившись на 1,5%. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.
По данным НБУ, с начала года объем вложений нерезидентов в ОВГЗ вырос в 14 раз или на 81,3 млрд грн.
Текущий объем украинских гособлигаций в портфеле иностранных инвесторов достиг 11% от общего объема в обороте. На начало 2019 года этот показатель был на уровне 1%.
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