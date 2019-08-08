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Инвесторы нарастили скупку украинских гособлигаций в 14 раз

Инвесторы нарастили скупку украинских гособлигаций в 14 раз
08.08.2019, 18:31

Нерезиденты вложили в украинские ОВГЗ более 87 млрд грн

Портфель облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) в собственности иностранных инвесторов по итогам еженедельного аукциона достиг 87,7 млрд грн, увеличившись на 1,5%. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

По данным НБУ, с начала года объем вложений нерезидентов в ОВГЗ вырос в 14 раз или на 81,3 млрд грн.

Текущий объем украинских гособлигаций в портфеле иностранных инвесторов достиг 11% от общего объема в обороте. На начало 2019 года этот показатель был на уровне 1%.

  • На 1 августа портфель ОВГЗ в собственности нерезидентов составлял 86,41 млрд грн.
  • 30 июля Министерство финансов разместило гривневые ОВГЗ на 17,2 млрд грн, из которых 10,9 млрд грн составили популярные среди нерезидентов 5,5-летние бумаги.
  • Активная покупка иностранцами украинских ОВГЗ в последние месяцы привела к притоку валюты в Украину и значительно повлияла на укрепление гривни.

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